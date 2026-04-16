Poginuo Alexander Manninger, bivši golman Arsenala i Juvea

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak ujutro u Nußdorf am Haunsberg, gdje je kombi na neosiguranom pružnom prijelazu udario u vlak lokalne željeznice. U sudaru je smrtno stradao Alexander Manninger (48), bivši austrijski reprezentativni golman.

Do nesreće je došlo u jutarnjim satima, oko 8.20, a silina udarca bila je tolika da je vozilo odbačeno i vučeno nekoliko metara. Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, no unatoč pokušajima reanimacije, uključujući korištenje defibrilatora, Manningeru nije bilo spasa. U vlaku, u kojem se nalazilo oko 25 putnika, nije bilo ozlijeđenih.

Prema dostupnim informacijama, Manninger je u trenutku nesreće bio sam u vozilu, a okolnosti sudara još se istražuju. Po nalogu tužiteljstva angažiran je vještak koji će analizirati tehničke podatke vozila i vlaka kako bi se utvrdio točan tijek događaja, uključujući i rad signalizacije na prijelazu.

Foto: Facebook

Manninger je rođen u Salzburgu, a karijeru je započeo u Austriji. Širu afirmaciju stekao je u Arsenalu, gdje je postao prvi austrijski golman u Premier ligi. Tijekom karijere branio je i za Fiorentinu, Espanyol, Bolognu, Udinese, Juventus, Augsburg i Liverpool, gdje je i završio karijeru 2017. godine.

Za austrijsku reprezentaciju nastupio je 33 puta te je bio dio momčadi na Europskom prvenstvu 2008. godine. Povodom njegove smrti oglasili su se i bivši klubovi te Austrijski nogometni savez, istaknuvši kako je nogomet izgubio iznimnu osobu i uputivši sućut obitelji i prijateljima.