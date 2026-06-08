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TUŽNA VIJEST

Poginuo reprezentativac Kosova (22). Igrao je i u Hrvatskoj

Piše Domagoj Vugrinović,
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Poginuo reprezentativac Kosova (22). Igrao je i u Hrvatskoj
Foto: instagram

U ovim teškim trenucima, naše su misli i molitve uz obitelj Bunjaku, prijatelje i sve one koji su imali sreću poznavati i voljeti Fatjona, objavili su iz kluba Elbasanija

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Mladi kosovski nogometaš Fatjon Bunjaku (22), član albanskog Elbasanija, preminuo je od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila rano u nedjelju na Kosovu.  Prema navodima albanskih medija, nesreća se dogodila 55 minuta nakon ponoći na magistralnoj cesti između Kosovske Mitrovice i Vučitrna, u blizini sela Novo Selo Madžunsko. Automobil u kojem se nalazio prevrnuo se zbog siline udarca, a još su dvije osobe zadobile teške ozljede.

Liječnici su brzo reagirali i zbrinuli ozlijeđene, ali Bunjaku je zbog težine ozljeda preminuo u bolnici. Nadležno tužiteljstvo pokrenulo je istragu kako bi utvrdilo sve okolnosti nesreće. Od mladog nogometaša oprostio se njegov klub Elbasani, koji je navijače pozvao da se okupe i zajedno mu odaju počast.

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"S dubokom boli primili smo vijest o smrti našeg igrača, Fatjona Bunjakua. Danas je velika obitelj našeg kluba izgubila ne samo igrača, već i čovjeka koji je s ponosom nosio klupske boje i utkao svoj doprinos u našu povijest. Njegova predanost i strast prema nogometu zauvijek će ostati dio našeg identiteta.

U ovim teškim trenucima, naše su misli i molitve uz obitelj Bunjaku, prijatelje i sve one koji su imali sreću poznavati i voljeti Fatjona. AF Elbasani izražava najiskreniju sućut obitelji Bunjaku, kao i cijeloj sportskoj zajednici koja je danas izgubila jednog od svojih ljudi. Fatjon neće biti zaboravljen", objavio je klub.

Bunjaku je dio karijere proveo i u Hrvatskoj. Igrao je za Zmaj iz Makarske, za koji je skupio 19 nastupa i postigao deset golova. Nastupao je za juniorsku momčad i seniore u tadašnjoj 3. HNL - Jug, a za U-21 reprezentaciju Kosova odigrao je četiri utakmice.

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