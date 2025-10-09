Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZABIO I BIVŠI 'VATRENI'

Pogledajte autogol godine! Evo kako je golman razveselio BiH

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte autogol godine! Evo kako je golman razveselio BiH
Foto: SportKlub/screenshot

Nevjerojatan gaf na Cipru! Golman domaćina zabio komičan autogol, dok BiH lovi pobjedu za SP 2026. Katić briljirao, Austrija demolirala San Marino

Nogometaši Bosne i Hercegovine gostuju na Cipru u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u utakmici koju moraju pobijediti kako bi ostali u utrci za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Dvoboj u Larnaci obilježio je komičan autogol domaćeg golmana.

Neofytos Michael, golman Pafosa, u 36. minuti pokušao je uhvatiti centaršut iz kornera, no lopta mu je ispala iz ruku, a pritom ju je gurnuo kroz noge i ona je završila u golu. Tražio je faul u napadu, ali je Belgijac Lawrence Visser očekivano utvrdio kako je sve čisto.

Autogol ciparskog golmana pogledajte OVDJE.

Prvi je gol, iz popravnog pokušaja, u desetoj minuti zabio bivši igrač Slaven Belupa i Hajduka, nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac Nikola Katić, a domaćini su smanjili zaostatak u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, kad je pogodio Konstantinos Laifis. Istovremeno, Austrija je sjajno odradila posao protiv San Marina na domaćem terenu i već do odmora vodila 6-0.

Katićev gol Cipru pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu
BIVŠI 'VATRENI'

Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu

Nažalost, novac ne može vratiti sve ono što sam prošao. Ne mogu mi vratiti život. Tko zna, možda sam spasio nekoga jer sad liječnici u klubovima puno više paze na nalaze, rekao je Klasnić
24sata u Pragu: Invazija Hrvata na stadion! Organizatori u zadnji čas promijenili planove
NAVIJAČKA ATMOSFERA

24sata u Pragu: Invazija Hrvata na stadion! Organizatori u zadnji čas promijenili planove

Hrvatski su se navijači u velikom broju u korteu zaputili prema stadionu Fortuna, ali nažalost, sjajnu je atmosferu pokvario dio njih koji je počeo uzvikivati sramotne povike "Za dom spremni". Očekuje se nekoliko tisuća naših na stadionu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025