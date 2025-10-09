Nevjerojatan gaf na Cipru! Golman domaćina zabio komičan autogol, dok BiH lovi pobjedu za SP 2026. Katić briljirao, Austrija demolirala San Marino
Pogledajte autogol godine! Evo kako je golman razveselio BiH
Nogometaši Bosne i Hercegovine gostuju na Cipru u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u utakmici koju moraju pobijediti kako bi ostali u utrci za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Dvoboj u Larnaci obilježio je komičan autogol domaćeg golmana.
Neofytos Michael, golman Pafosa, u 36. minuti pokušao je uhvatiti centaršut iz kornera, no lopta mu je ispala iz ruku, a pritom ju je gurnuo kroz noge i ona je završila u golu. Tražio je faul u napadu, ali je Belgijac Lawrence Visser očekivano utvrdio kako je sve čisto.
Autogol ciparskog golmana pogledajte OVDJE.
Prvi je gol, iz popravnog pokušaja, u desetoj minuti zabio bivši igrač Slaven Belupa i Hajduka, nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac Nikola Katić, a domaćini su smanjili zaostatak u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, kad je pogodio Konstantinos Laifis. Istovremeno, Austrija je sjajno odradila posao protiv San Marina na domaćem terenu i već do odmora vodila 6-0.
Katićev gol Cipru pogledajte OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+