Pogledajte autogol godine! Evo kako je golman razveselio BiH

Nogometaši Bosne i Hercegovine gostuju na Cipru u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u utakmici koju moraju pobijediti kako bi ostali u utrci za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Dvoboj u Larnaci obilježio je komičan autogol domaćeg golmana.

Neofytos Michael, golman Pafosa, u 36. minuti pokušao je uhvatiti centaršut iz kornera, no lopta mu je ispala iz ruku, a pritom ju je gurnuo kroz noge i ona je završila u golu. Tražio je faul u napadu, ali je Belgijac Lawrence Visser očekivano utvrdio kako je sve čisto.

Prvi je gol, iz popravnog pokušaja, u desetoj minuti zabio bivši igrač Slaven Belupa i Hajduka, nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac Nikola Katić, a domaćini su smanjili zaostatak u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, kad je pogodio Konstantinos Laifis. Istovremeno, Austrija je sjajno odradila posao protiv San Marina na domaćem terenu i već do odmora vodila 6-0.

