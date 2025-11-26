Obavijesti

Pogledajte bizarni gaf golmana 'vatrenih' u susretu Lige prvaka

Kotarski je ove jeseni otvoreno izjavio kako se nada većoj minutaži u reprezentaciji. Smatra da zaslužuje priliku 'barem protiv momčadi kao što je Gibraltar', a nije se proslavio u petom kolu Lige prvaka

Utakmica Lige prvaka između Kopenhagena i kazahstanskog Kairata ostat će upamćena po bizarnom trenutku iz završnice susreta, u kojem se nije proslavio hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski. Njegov klub slavio je 3-2, ali do 81. minute imao je uvjerljivo vodstvo od tri gola.

Kotarski, koji brani boje danskog prvaka, našao se u naizgled bezopasnoj situaciji s loptom u nogama, no predugo oklijevanje skupo ga je koštalo. Umjesto da loptu jednostavno ispuca prema naprijed, ''vatreni'' se upustio u nepotreban rizik.

To je iskoristio 17-godišnji Dastan Satpajev (17), velika nada kazahstanskog nogometa.  Mladi napadač uporno je pritiskao, oduzeo loptu i lagano poentirao u praznu mrežu. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Činilo se kako će "kazaški Aguero", kako ga od milja zovu u Kazahstanu, zabiti jedini gol Kairata, ali gosti su skoro izveli senzaciju u sudačkoj nadoknadi. Olzhas Baibek smanjio je na 3-2 u 90. minuti i naizgled rutinska i uvjerljiva pobjeda Kopenhagena pretvorila se u pravu dramu. Srećom za domaćina, Kairat do kraja susreta nije uspio izjednačiti. 

UEFA Champions League - Tottenham Hotspur v FC Copenhagen
Dok se jedni smiju gafu obrane, drugi slave strijelca. Dastan Satpajev, koji je rođen 2008., već je dogovorio transfer u londonski Chelsea, kojem će se pridružiti u ljeto 2026.

Ovo je bio povijesni prvi susret između ova dva kluba, a Kairat je najistočniji klub koji je ikada zaigrao u ligaškoj fazi Lige prvaka. Za Kopenhagen su ranije zabili Viktor Dadason, Jordan Larsson iz penala te Robert Silva.

