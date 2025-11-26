Kotarski je ove jeseni otvoreno izjavio kako se nada većoj minutaži u reprezentaciji. Smatra da zaslužuje priliku 'barem protiv momčadi kao što je Gibraltar', a nije se proslavio u petom kolu Lige prvaka
Pogledajte bizarni gaf golmana 'vatrenih' u susretu Lige prvaka
Utakmica Lige prvaka između Kopenhagena i kazahstanskog Kairata ostat će upamćena po bizarnom trenutku iz završnice susreta, u kojem se nije proslavio hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski. Njegov klub slavio je 3-2, ali do 81. minute imao je uvjerljivo vodstvo od tri gola.
Kotarski, koji brani boje danskog prvaka, našao se u naizgled bezopasnoj situaciji s loptom u nogama, no predugo oklijevanje skupo ga je koštalo. Umjesto da loptu jednostavno ispuca prema naprijed, ''vatreni'' se upustio u nepotreban rizik.
To je iskoristio 17-godišnji Dastan Satpajev (17), velika nada kazahstanskog nogometa. Mladi napadač uporno je pritiskao, oduzeo loptu i lagano poentirao u praznu mrežu. Gol možete pogledati klikom OVDJE.
Činilo se kako će "kazaški Aguero", kako ga od milja zovu u Kazahstanu, zabiti jedini gol Kairata, ali gosti su skoro izveli senzaciju u sudačkoj nadoknadi. Olzhas Baibek smanjio je na 3-2 u 90. minuti i naizgled rutinska i uvjerljiva pobjeda Kopenhagena pretvorila se u pravu dramu. Srećom za domaćina, Kairat do kraja susreta nije uspio izjednačiti.
Dok se jedni smiju gafu obrane, drugi slave strijelca. Dastan Satpajev, koji je rođen 2008., već je dogovorio transfer u londonski Chelsea, kojem će se pridružiti u ljeto 2026.
Ovo je bio povijesni prvi susret između ova dva kluba, a Kairat je najistočniji klub koji je ikada zaigrao u ligaškoj fazi Lige prvaka. Za Kopenhagen su ranije zabili Viktor Dadason, Jordan Larsson iz penala te Robert Silva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+