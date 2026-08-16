Pogledajte brutalan start igrača Gorice na hajdukovcu. Za žuti?!

Hajduk je pobijedio Goricu 2-1 u trećem kolu HNL-a i došao do prve pobjede u prvenstvu, a pitanje je je li domaćin utakmicu trebao završiti s igračem manje. Naime, u 52. minuti Ivan Cvijanović neoprezno je kod aut linije zakasnio u duel s Lukom Hodakom i pokosio ga ravno pred tribinom na kojoj je bila Torcida.

Glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese odmah je izvadio žuti karton iz džepa, a iz VAR sobe Riječanin Ivan Bebek nije se javljao sa sugestijom da to pogleda na monitoru i eventualno promijeni odluku. Čudili su se hajdukovci, ošamućenom Hodaku pružali su pomoć. Je li odluka suca bila ispravna? Pogledajte video i glasujte.