Dinamo je otkrio cijene europskih paketa za Maksimir, a članovi će ih prvi moći kupiti od 9. rujna
Pogledajte cijene za domaće susrete Dinama u Europskoj ligi. Prodaju se samo u paketima
Dinamo je objavio cijene karta za nadolazeću europsku sezonu. 'Modri' će domaće utakmice igrati na Maksimiru protiv Anderlechta, NEC Nijmegena, Leverkusena i Sturma. Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti.
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GNK Dinamo će u sezoni 2026./2027. nastupati u Uefa Europa ligi, a u nastavku donosimo informacije o paketima ulaznica za domaće utakmice na stadionu Maksimir. Klub je odlučio da će ulaznice za domaće utakmice u UEFA Europa ligi prvo prodavati u paketima. Paketi ulaznica će se prodavati isključivo ONLINE.
Početak prodaje paketa ulaznica za članove kluba je srijeda, 9. rujna u 11 sati. O terminu kraja prvokupa i potencijalnoj slobodnoj prodaji Dinamo će naknadno obavijestiti navijače. Godišnje ulaznice uključuju utakmice iz paketa.
- Ulaznice iz paketa za Sjever dolje za prvu domaću utakmicu vrijedit će za tribinu Sjever gore zbog kazne UEFA-e, ostale ulaznice iz paketa vrijedit će za tribinu Sjever dolje.
CIJENE PAKETA ULAZNICA ZA ČLANOVE:
Zapad dolje - 130 €
Zapad gore - 80 €
Sjever dolje - 50 €
Sjever gore - 30 €
- Nakon kupovine paketa ulaznica, na ulaznicama nije moguće promijeniti ime, odnosno osobu koja s ulaznicom može ući na stadion!
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