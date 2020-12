'Rođena sam na pad Vukovara, tata je bio zapovjednik u vojsci'

Uh, baš smo se proveselile. Pa Hrvatska osam godina nije pobijedila na Europskom prvenstvu. Svi su nas otpisali, a pokazale smo da možemo. Iskreno, nismo ni same znale koliko, priznala je golmanica Tea Pijević

<p>Kad sam s tobom, srce moje, kuca jače, veliko jeeeee, orilo se iz grla naših rukometašica koje su slavile nevjerojatan start na Europskom prvenstvu u Danskoj! </p><p>Slavile su na otvaranju protiv favorizirane <strong>Mađarske </strong>(24-22), a izbornik <strong>Nenad Šoštarić</strong> pucao je od ponosa.</p><p>- Napravili smo odličan rezultat i čestitam djevojkama koje su prešle preko svih nedaća po putu. I evo, došao je rezultat koji nas sve čini veselima - prokomentirao je izbornik hrvatskih rukometašica.</p><p><strong>Pogledajte video: Slavlje naših rukometašica</strong></p><h2>'Slušamo Mišu, Grdovića...'</h2><p>Dan nakon veličanstvene pobjede javila nam se golmanica <strong>Tea Pijević</strong> (29), koja je skupila 10 obrana i tako izludila Mađarice.</p><p>- Uh, baš smo se proveselile. Pa Hrvatska osam godina nije pobijedila na Europskom prvenstvu. Svi su nas otpisali, a pokazale smo da možemo. Iskreno, nismo ni same znale koliko, zbog korone nismo igrale prijateljske utakmice, bile smo u izolacijama, karantenama. Posebno se želim zahvaliti kondicijskom treneru <strong>Peri Kuterovcu</strong> koji nas je u Poreču sjajno pripremio i rekao nam je da ćemo letjeti terenom.</p><p>Je li ‘Lijepa li si’ nova himna ženske reprezentacije?</p><p>- Na Thompsonu je inzistirala naša Kninjanka <strong>Valentina Blažević</strong>, ali zapravo slušamo sve. Mišu Kovača, Mladena Grdovića... - kaže Pijević kroz smijeh.</p><h2>'Tata je bio zapovjednik'</h2><p>Tea je rođena 18. studenog 1991. u Makarskoj, na dan pada Vukovara.</p><p>- Tata je tih dana bio zapovjednik u ratu, a majka me rodila dok su granate padale. Često pišu da sam Makaranka, ali ja sam zapravo iz <strong>Stabline </strong>kraj Ploča.</p><p>Pijević je nedavno iz Metza prešla u mađarski <strong>Fehervar </strong>pa je u petak zaigrala protiv nekih klupskih suigračica.</p><p>- Hoću li se moći vratiti u Mađarsku? Naravno, haha. Čestitale su mi na pobjedi.</p><h2>Filmski bijeg iz Metza</h2><p>Pločanka je iz francuskog Metza praktički pobjegla. Spremao se "lockdown", sve je bilo filmski.</p><p>- Let je bio u 12.00 sati. Na šalteru su nam rekli da će ga vjerojatno biti. Drugi opet da ga nema. Zvale smo moja suigračica Ivana Kapitanović i ja sve žive u Hrvatskoj da to pokušaju provjeriti. Čekale smo cijelu vječnost, dok nam na kraju nisu potvrdili, da let postoji - kazala je pa dodala:</p><p>- Ali kako su kontrole užasno spore i komplicirane, kasnile smo u Zagrebu na let za Split koji je trebao biti u 15.00. Sljedeći je bio tek u 21.00 sat. Nismo imale automobil da krenemo same prema Dalmaciji. Iz Splita nitko nije mogao po nas jer je Stožer uveo zabranu putovanja izvan mjesta prebivališta. I čekale smo do 21.00 sat na taj posljednji let pa odmah otišle u samoizolaciju. Ja u Ploče, Ivana u Solin - prisjetila se naša golmanica.</p><p>Naše djevojke u nedjelju od 18.15 igraju protiv Nizozemki, koje su prošle godine osvojile Svjetsko prvenstvo pobjedom nad Španjolskom (30-29). </p><p>- Vjerujte, možemo pobijediti baš sve ako odigramo utakmicu na malo golova, uz pravu obranu, kao protiv Mađarske - kazala je naša junakinja za kraj.</p>