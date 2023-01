Pogledajte Duvnjakov udarac u snimci. Je li to bilo za crveni?

Domagoj Duvnjak startao je prema prsima Mathiasa Gidsela u 12. minuti utakmice Hrvatske i Danske na rukometnom SP-u u Malmöu i odmah podigao ruku prema sucima u znak isprike. Ispričao se i igraču dok je izlazio s terena, pa i nakon utakmice, ali ovaj je ruku pomirenja odbio.

Gidsel tvrdi da to Duvnjaku nije prvi put i da ga je ozlijedio - namjerno.

- Nikad nisam prošao nešto ovakvo, ponekad je bilo prilično divlje. Nije prvi put da sam u takvoj situaciji s njim, on to radi svjesno, to nije rukomet, bio je to udarac šakom u glavu. Hrvatima su dopuštene neke divlje stvari - kazao je Gidsel.

Danac se primio za vrat, ali usporena snimka otkriva da ga je Duvnjak pogodio u prsa. Inače, slični udarci u predjelu vrata ili glave mogu se kazniti i izravnim crvenim kartonom jer mogu biti posebno opasni.

Duvnjak je reagirao sportski i ispričao se. I sam je rekao danskoj televiziji nakon utakmice da nije imao namjeru ozlijediti ga.

- Još jednom velika isprika. To se događa u sportu. Nisam imao namjeru udariti ga u glavu - kazao je Duvnjak.

