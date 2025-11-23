Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: HNL SPEKTAKL

Pogledajte ekspresan crveni, bizaran penal i golove u ludoj utakmici Osijeka i Lokomotive

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte ekspresan crveni, bizaran penal i golove u ludoj utakmici Osijeka i Lokomotive
Foto: MAXSport/screenshot

Drama na Opus Areni: Osijek s igračem manje od 28. minute, Lokomotiva povela iz penala, ali Jelenić zabija za izjednačenje za domaće. Pogledajte crveni karton i golove

U dvoboju 14. kola HNL-a na Opus Areni između Osijeka i Lokomotive nije nedostajalo zanimljivosti.

Već u 28. minuti domaćini su ostali s igračem manje. Ukrajinac Oleksandr Petrusenko dobio je drugi žuti karton zbog oštrog starta na Domagoju Antoliću, pa mu je sudac Ivan Vukančić pokazao put prema svlačionici. Osijek je rano bio inferioran.

Kazna za domaće stigla je ubrzo. U 40. minuti Lokomotiva je dobila penal nakon što je Renan Guedes nespretno promašio loptu na rubu šesnaesterca i pritom pogodio Blaža Boškovića. VAR soba potvrdila je da je prekršaj bio unutar šesnaesterca.

Tri minute kasnije, u 43. minuti, Marko Pajač preuzeo je odgovornost i sigurno realizirao udarac s bijele točke. Pucao je po sredini, dok se Marko Malenica bacio ulijevo. Lokomotiva je tako povela 1-0, a tribine Opus Arene ispratile gol zvižducima.

Nakon nekoliko promašenih sjajnih prilika u nastavku lokosima je stigla kazna. David Čolina izveo je aut s desne strane, lopta je nakon nekoliko odbijanaca došla do Luke Jelenića koji je pospremio loptu pod prečku za krik oduševljenja među oko 2700 navijača.

Crveni karton i golove pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025