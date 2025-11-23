Pogledajte ekspresan crveni, bizaran penal i golove u ludoj utakmici Osijeka i Lokomotive

U dvoboju 14. kola HNL-a na Opus Areni između Osijeka i Lokomotive nije nedostajalo zanimljivosti.

Već u 28. minuti domaćini su ostali s igračem manje. Ukrajinac Oleksandr Petrusenko dobio je drugi žuti karton zbog oštrog starta na Domagoju Antoliću, pa mu je sudac Ivan Vukančić pokazao put prema svlačionici. Osijek je rano bio inferioran.

Kazna za domaće stigla je ubrzo. U 40. minuti Lokomotiva je dobila penal nakon što je Renan Guedes nespretno promašio loptu na rubu šesnaesterca i pritom pogodio Blaža Boškovića. VAR soba potvrdila je da je prekršaj bio unutar šesnaesterca.

Tri minute kasnije, u 43. minuti, Marko Pajač preuzeo je odgovornost i sigurno realizirao udarac s bijele točke. Pucao je po sredini, dok se Marko Malenica bacio ulijevo. Lokomotiva je tako povela 1-0, a tribine Opus Arene ispratile gol zvižducima.

Nakon nekoliko promašenih sjajnih prilika u nastavku lokosima je stigla kazna. David Čolina izveo je aut s desne strane, lopta je nakon nekoliko odbijanaca došla do Luke Jelenića koji je pospremio loptu pod prečku za krik oduševljenja među oko 2700 navijača.

