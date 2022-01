Na semaforu je stajalo 22-22. Ostalo je 20 sekundi do kraja utakmice, a Hrvatska je imala napad za pobjedu. Sve su oči bile uprte u Tina Lučina i Ivana Martinovića. Svi su mislili da će oni riješiti utakmicu, ali odgovornost je preuzeo Ante Gadža. Jedan od naših najkritiziranijih igrača na ovome prvenstvu.

Primio je loptu u naletu, proletio pored dvojice Islanđana i pod kontaktom zabio u donji lijevi kut za 23-22. Obranili smo se i slavlje je moglo početi.

Hrvatska je u trećem kolu drugog kruga konačno okusila slast pobjede. Naši rukometaši slavili su protiv Islanda 23-22 i došli do prvih bodova. Slavili su i veselili se kao da su osvojili europsko zlato, ali bez obzira što nam ova pobjeda baš ništa ne znači jer ne možemo do polufinala, kao ni do petog mjesta, 'kauboji' su obranili hrvatsku čast i pokazali karakter.

A karakter je u samoj završnici pokazao i Ante Gadža. Očekivali smo jako puno od njega, pogotovo u izostanku Domagoja Duvnjaka i Marka Mamića, ali kao da je pod kočnicom od početka prvenstva. Luka Cindrić, Ivan Martinović i Tin Lučin nisu mogli sami, trebao je još netko povući iz vanjske linije. To je morao biti Ante, ali falilo mu je hrabrosti i samopouzdanja. Znanje je neupitno, pregled igre fantastičan, ali u napadu nam nije donosio puno u realizaciji jer prema golu skoro nije ni gledao. Na našu sreću, pogledao je protiv Islanda. I to u posljednjim sekundama.

Video pogledajte OVDJE.

Sjajno je prošao pored dvojice rukometaša, zabio je jedini gol na utakmici, ali zlata vrijedan. I to je nešto što češće mora raditi.

Najbolje je sažeo za RTL legendarni rukometaš Božidar Jović.

- Ljepše je kad se pobjedi. Nije bila neka maestralna predstava, ali u rukometu nema umjetničkog dojma, samo se pišu bodovi. Sad mi je još više žao one nesretne utakmice protiv Crne Gore jer bi sada imali četiri boda. Imali smo malo sreće, ali smo zasluženo pobijedili. I na kraju da kažem - svi pucaju, ali Ante Gadža gađa.

Bila je to luda utakmica u kojoj je Island imao plus pet u prvom dijelu, ali uspjeli smo se vratiti i furiozno otvorili drugo poluvrijeme. Zaključali smo naš gol, napunili islandski i došli do plus pet. Nažalost, umor je učinio svoje. Pali smo u završnici, gubili minus jedan, ali uspjeli smo na mišiće se izvući i uzeti ta dva boda.

Od borbe za medalju smo se oprostili, vjerojatno i od petog mjesta koje donosi plasman na SP, ali ova pobjeda je pokazala da smo na pravom putu. Problemi su se samo gomilali, igrači otpadali, stizali debitanti koji ni u snovima nisu mogli zamisliti da će igrati za reprezentaciju. No, neki od njih iskočili su u prvi plan i pokazali da su budućnost hrvatskog rukometa. I bez obzira na neuspjeh na ovome prvenstvu, to je najveća pobjeda hrvatskog rukometa. I kad ne bude više te korone, kada nam se vrati naš kapetan Domagoj Duvnjak, vjerujemo kako će naša reprezentacija biti prava. Uz ovakve mladiće koji se bacaju na glavu za Hrvatsku.