Pogledajte golijadu u Varšavi: Volejčina Sose i dva prvijenca mladih dinamovaca u 7 minuta!

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je šok odmah na otvaranju utakmice protiv Poljske u četvrtom kolu Lige nacija. Na velebnom Nacionalnom stadionu u Varšavi, “vatreni” su primili gol već u petoj minuti. Nakon izgubljene lopte Hrvatske, Poljaci su krenuli graditi napad s lijeve strane, gdje se nalazio Kacper Urbinski, kojeg je pratio Ivan Perišić. Urbinski je, nakon kratkog “bicikla”, zasjekao prema desnoj strani i krenuo prema sredini.

Hrvatska obrana ostala je duboko i nije održavala liniju, a napadač je sjajnom dubinskom loptom izbacio dva naša igrača i gurnuo Piotra Zielinskog u situaciju da se nalazi na nekih 15-ak metara od gola Dominika Livakovića. Veznjak Poljske nije dugo dvojio i odmah je opalio lijevom nogom. Loptu je na putu prema golu lagano dirnuo Martin Erlić, dovoljno da završi iznad ruke Livakovića i uđe u gol.

Hrvatska nije dobro izgledala, mučili smo se uopće doći do gola protivnika, a onda nas je u igru vratila “bomba” Borne Sose iz 19. minute. Luka Modrić je izveo slobodan udarac nedaleko od sredine terena, obrana Poljaka odbila je loptu, a Sosa je natrčao i neobranjivo prednjim volejem pogodio u lijevi gornji kut gola Marcina Błuka, vraćajući “vatrene” u igru.

Potpuni preokret Hrvatskoj donio je Petar Sučić samo šest minuta kasnije. Igrač koji živi najbolje dane svog nogometnog života dobio je loptu od Martina Baturine na lijevoj strani, nakon lagane varke tijelom Sučić se odlučio se na udarac lijevom nogom i neobranjivo pogodio donji kut Bulkina gola. Prvijenac u četvrtom nastupu za Dinamova dragulja.

Veznjak Dinama samo dvije minute kasnije uzvratio je klupskom kolegi na asistenciji. Dobio je loptu na rubu kaznenog prostora, gurnu je prema Baturini koji je sam izbio pred golmana i lagano ispod njega, vrhom kopačke, zabio za pravi munjeviti odgovor "vatrenih". I njemu je to bio prvijenac u šestom nastupu.

Da Poljaci nisu "položili oružje" nakon preokreta pokazali su u 45. minuti. Modriće je ušao u duel sa Zelinskim i taman kada se činilo da je kapetan Hrvatske osvojio loptu, veznjak Intera je s poda uspio proslijediti loptu prema Jakubu Kaminskom koji ju je odložio do Nicoli Zalewskom. Veznjak Rome opalio iz slične pozicije kao i Zielinski na početku utakmice i zabio. Nekoliko minuta kasnije veliku priliku za izjednačenje imao je Karol Swiderski, no Livaković je to obranio.

