Pogledajte govor nakon prve pobjede 'vatrenih' na Euru U-17 u 11 godina: 'Bit ćemo pravi...'

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija pobijedila je Estoniju 3-1 u drugom kolu Europskog prvenstva u Tallinnu i tako ostala u igri za plasman u polufinale, za koje u nedjelju od 13.30 mora loviti pobjedu nad Španjolskom, po mogućnosti s dva gola razlike. Dvostruki je strijelac bio Nik Škafar Žužić, pritom je izborio i penal koji je realizirao kapetan Jona Benkotić. Bila je to prva pobjeda ove generacije Hrvatske na Europskom prvenstvu nakon 9. svibnja 2015., kad su Borna Sosa, Martin Erlić, Josip Brekalo, Nikola Moro i drugi pobijedili Austriju.

- Izbornik nam je dao zadatke koje smo ispunili. Ostaje žal što smo na kraju primili gol, ali, sve u svemu, odigrali smo odličnu utakmicu. Osjećaj je prelijep, na ovako lijepom stadionu i uz odličnu atmosferu na tribinama, a k tome još postići pogotke za svoju državu na Europskom prvenstvu jedna je od najljepših stvari. Španjolska? Trebamo pokazati tko smo i što smo, ova pobjeda protiv Estonije nam je podigla samopouzdanje, vjerujemo u pobjedu i plasman u polufinale - rekao je Škafar Žužić, nogometaš Istre 1961, prenosi HNS.

Izbornik Marijan Budimir je zadovoljan dobrom reakcijom nakon poraza od Belgije 2-0.C

POGLEDAJTE GOVOR U SVLAČIONICI:

- Čestitam igračima na pobjedi i odličnoj prezentaciji, a svom stožeru na dobro pripremljenoj utakmici. Za razliku od prošle utakmice u koju nismo baš najbolje ušli, ovaj put smo to promijenili. Zabili smo gol u drugoj minuti, stvorili još nekoliko prilika, a taj dobar ulazak u utakmicu omogućio nam je da igramo lakše. Govorio sam da je najbitnije što ranije ih otvoriti i u tom smo uspjeli. Želim istaknuti da je ovo prva pobjeda hrvatske U-17 reprezentacije na europskim prvenstvima od 2015. godine, što mi je stvarno drago - kazao je.

U nedjelju slijedi odluka.

- Igramo protiv jake Španjolske koja je pobijedila Belgiju, ali dokle god postoje izgledi za polufinale mi ćemo se dobro pripremiti i boriti i bit ćemo pravi u toj utakmici. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno, nadam se da hoće i vjerujem da ćemo uz malo sreće mi biti ti koji ćemo proći u polufinale. Nik Škafar Žužić? Nik je jedan od naših najbitnijih igrača, kvalifikacijske je odigrao odlično, a protiv Estonije zabio dva lijepa gola i izborio penal. Inače ne volim pričati o pojedincima, ali stvarno je bio izvrstan. Uz to, uspjeli smo ga, kao još nekolicinu igrača, odmoriti za odlučujuću utakmicu sa Španjolskom. Dobro ćemo se pripremiti pa što bude - zaključio je izbornik.