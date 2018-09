Pogledajte Harisovu ljepoticu kola i smiješno suđenje Pajača

Osijek je u Gradskom vrtu pobijedio Lokomotivu 2-1 i privremeno zasjeo na vrh HNL-a s istim brojem bodova kao Dinamo, ali s boljom gol-razlikom. Osiječani su poveli protiv Lokomotive iz kontroverznog penala koji je sudio Igor Pajač.

Mudražija je bio u prodoru, Lokomotivin golman Grbić je izašao s gola i bacio se, ali Osijekov igrač isforsirao je kontakt, ako ga je uopće bilo, i Pajač je nasjeo i pokazao na bijelu točku. Pregledali smo video nekoliko puta i svaki je put bio pravi izazov pronaći barem jedan element kaznenog udarca. Pokušajte vi.

Siguran je s bijele točke bio Haris Hajradinović i Osijek je poveo 1-0. No Lokomotiva se vratila preko Radonjića koji je također pogodio nakon penala. Janža je držao Kastratija, ovaj se bacio i Pajač je pokazao na bijelu točku.

No Osijek je ipak došao do pobjede i to zahvaljujući majstoriji Harisa Hajradinovića čiji će gol konkurirati za najljepši ovoga kola. Pogodio je Osijekov majstor ljevicom s 25 metara u suprotne rašlje! Ni dva golmana ne bi ovo obranila.

