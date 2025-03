Pogledajte kako izgleda tablica HNL-a od Cannavarova dolaska

Fabio Cannavaro (51) vratio se pobjedama u 25. kolu HNL-a protiv Slaven Belupa. Dinamo je slavio minimalnim rezultatom 1-0, a pobjednički gol zabio je Luka Stojković. Talijan je tako ostvario svoju četvrtu pobjedu u HNL-u otkako je preuzeo Dinamovu klupu. Prije nove godine preuzeo je "modre" i s njima odigrao sedam utakmica. Uz četiri pobjede ima jedan remi i dva poraza.

U prosjeku osvaja 1,86 bodova po utakmici. Iako je to za Dinamove visoke standarde iz prijašnjih sezona skroman učinak, u ovogodišnjem HNL-u to je dovoljno za prvo mjesto ako se gleda ljestvica od njegova dolaska. Da, dobro ste pročitali, otkako je Cannavaro preuzeo momčad - Dinamo je osvojio najviše bodova u HNL-u.

Iako je ta vijest dobra za navijače Dinama, loša je činjenica da ovakav tempo neće biti dovoljan za osvajanje naslova. Njegov bivši suigrač iz reprezentacije, a danas trener Hajduka, Gennaro Gattuso (47) unatoč neuvjerljivoj igri osvaja 1,92 boda po utakmici. Oni su ujedno u istom periodu osvojili 12 bodova, jednako kao i Slaven koji se preporodio otkako ga je preuzeo Mario Kovačević (49). I Lokomotiva je podigla razinu svojih igara u 2025. pa isto tako ima osvojenih 12 bodova u sedam utakmica.

Rijeka je do 25. kola imala bod prednosti pred Hajdukom, no remijem 1-1 protiv Šibenika na domaćem terenu prepustila je "bilima" prvo mjesto. Radomir Đalović (42) s Rijekom osvaja 1,75 bodova po utakmici, a od početka godina sakupio je 11 bodova. Istra ima 10, Gorica devet, Varaždin osam, Osijek "samo" četiri, a Šibenik tri boda. U odnosu na prvi dio sezone najviše su pali Varaždin i Osijek. Što se Varaždinaca tiče, to je očekivano jer su prodali Leona Belcara, Michelea Šegu i Ivana Nekića što je ipak teško nadomjestiti. Osijek je pak upao u "crni niz" iz kojega ga očito može izvući samo Dinamo jer su njih jedine pobijedili, i u Kupu i u prvenstvu.

Poredak HNL-a od kako je Fabio Cannavaro postao trener Dinama.

Ako bismo uzeli u obzir očekivani broj osvojenih bodova ovim tempom, Hajduk bi sezonu završio kao prvak sa 69 bodova, Rijeka bi zauzela drugo mjesto sa 66, a Dinamo bi s 63 bodova bio treći. Time bi prvak postao klub s najmanje osvojenih bodova otkako liga broji deset klubova. Najniži dosadašnji broj bodova za naslov osvojio je Dinamo u sezoni 2017./18., kada je prvenstvo završio sa 73 boda. Za usporedbu, prošle sezone Dinamo se također mučio, gubio je više utakmica nego inače, a momčad je vodio Sergej Jakirović (48). On je u turbulentnoj sezoni osvajao 2,27 bodova po utakmici i prvenstvo završio s 82 boda.

Naravno sve ove projekcije padaju u vodu kada dođu derbiji, a prvi nam slijedi već u sljedećem kolu kada Hajduk ide na noge Rijeci na Rujevicu. Za Dinamo će pak ključan biti period krajem travnja i početkom svibnja kada u dva kola uzastopno igrati kod kuće s Rijekom, a potom u gostima s Hajdukom.