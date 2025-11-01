Pogledajte kako je Bakrar zabio Rijeci. Asistencija je bila sjajna

Mounsef Bakrar (24) bacio je u trans sjevernu tribinu Maksimira u 29. minuti derbija Dinama i Rijeke. Alžirac je zavukao krasno proigravanje sunarodnjaka Ismaëla Bennacera ispod Martina Zlomislića i to slabijom, lijevom nogom.

Okrunio je tako Bakrar puno bolji ulazak u derbi "modrih" kojima uoči ove utakmice gori pod petama, a Rijeka je počela kucati na gornju polovicu ljestvice nakon očajnog ulaska u sezonu.

Što se Bakrara tiče, to mu je treći gol za Dinamo u devetom nastupu u HNL-u, zabio je eurogol protiv Hajduka na Poljudu i Slaven Belupu u Zagrebu. Ima i tri gola u Kupu protiv Dinama iz Predavca, kao i jedan protiv Fenerbahčea u Europskoj ligi.

Bakrar se tako izjednačio s Dionom Drenom Beljom po broju golova, no on je do ove utakmice imao čak 400 minuta više u nogama. I dalje je na vrhu Sandro Kulenović s osam golova.