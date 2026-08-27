Obavijesti

Sport

Komentari 5
PRIMILI PA DALI

VIDEO Hajduk niže grešku za greškom, zabio i bivši 'modri'. Šegin gol donio kratko veselje

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hajduk niže grešku za greškom, zabio i bivši 'modri'. Šegin gol donio kratko veselje
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

RAKOW - HAJDUK 2-2 Drama u Czestochovi! Marešić poklonio penal Rakowu, ali Šego odmah vratio Hajduk u vodstvo. Dvije minute prije kraja Mahir Emreli poentirao je za novo izjednačenje

Admiral

Hajduk je vodio na gostovanju kod Rakowa u Czestochowi od prve od 61. minute. I to nakon neshvatljive pogreške stopera Darija Marešića, koji je u naizgled bezopasnoj situaciji po gol Splićana Poljacima poklonio penal. Ali tu nije bio kraj uzbuđenjima.

Marešić je, leđima okrenut golu, startao na Bogdana Racovitana, a sudac Alijar Agajev iz Azerbajdžana odmah je pokazao na bijelu točku. VAR je utvrdio kako tu propusta nije bilo, kontakt je nedvojbeno postojao, i Rakow je dobio priliku vratiti se u utakmicu. Gvinejac Mohamed Lamine-Diaby ju je i iskoristio, realizirao je najstrožu kaznu za izjednačenje i utakmice (1-1) i ukupnog rezultata (3-3).

POGLEDAJTE VIDEO:

Ali taj gol nije poljuljao hajdukovce, iz polukontre u 66. minuti Marin Šotiček pronašao je na suprotnoj strani Michelea Šegu koji je u klizećem startu poslao loptu u donji desni kut za novo vodstvo Splićana. Što se Šege tiče, njemu je to šesti gol u 12 ovosezonskih utakmica, zabio je Poljacima i u prvoj utakmici, kao i tri gola Žalgirisu. Ovo je uistinu njegovo europsko ljeto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zanimljivo, asistent kod vodećeg Hajdukova gola Dalisson imao je problem s dresom početkom drugog poluvremena. Iz nekog razloga istrčao je s osmicom na dresu umjesto devetke pa ga je sudac poslao natrag do klupe da ga promijeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nažalost po Hajduk, to nije bio i zadnji gol na utakmici. Nakon centaršuta u 88. minuti i loše intervencije golmana Tonija Silića, koji je zaplivao u prazno, bivši nogometaš Dinama Mahir Emreli zabio je za 2-2 i totalno izjednačenje, kao i u prvoj utakmici u Splitu.

Video gola pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk i Rijeka žele izboriti jesen u Konferencijskoj ligi
SEKS DOPING Ukrajinka je pala na testu, a krivac je šokirao sve
FOTO: PRATI JE DRAMA

SEKS DOPING Ukrajinka je pala na testu, a krivac je šokirao sve

Dajana Jastremska (26) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026