VIDEO Hajduk niže grešku za greškom, zabio i bivši 'modri'. Šegin gol donio kratko veselje

Hajduk je vodio na gostovanju kod Rakowa u Czestochowi od prve od 61. minute. I to nakon neshvatljive pogreške stopera Darija Marešića, koji je u naizgled bezopasnoj situaciji po gol Splićana Poljacima poklonio penal. Ali tu nije bio kraj uzbuđenjima.

Marešić je, leđima okrenut golu, startao na Bogdana Racovitana, a sudac Alijar Agajev iz Azerbajdžana odmah je pokazao na bijelu točku. VAR je utvrdio kako tu propusta nije bilo, kontakt je nedvojbeno postojao, i Rakow je dobio priliku vratiti se u utakmicu. Gvinejac Mohamed Lamine-Diaby ju je i iskoristio, realizirao je najstrožu kaznu za izjednačenje i utakmice (1-1) i ukupnog rezultata (3-3).

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Ali taj gol nije poljuljao hajdukovce, iz polukontre u 66. minuti Marin Šotiček pronašao je na suprotnoj strani Michelea Šegu koji je u klizećem startu poslao loptu u donji desni kut za novo vodstvo Splićana. Što se Šege tiče, njemu je to šesti gol u 12 ovosezonskih utakmica, zabio je Poljacima i u prvoj utakmici, kao i tri gola Žalgirisu. Ovo je uistinu njegovo europsko ljeto.

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Zanimljivo, asistent kod vodećeg Hajdukova gola Dalisson imao je problem s dresom početkom drugog poluvremena. Iz nekog razloga istrčao je s osmicom na dresu umjesto devetke pa ga je sudac poslao natrag do klupe da ga promijeni.

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Nažalost po Hajduk, to nije bio i zadnji gol na utakmici. Nakon centaršuta u 88. minuti i loše intervencije golmana Tonija Silića, koji je zaplivao u prazno, bivši nogometaš Dinama Mahir Emreli zabio je za 2-2 i totalno izjednačenje, kao i u prvoj utakmici u Splitu.

Video gola pogledajte OVDJE.