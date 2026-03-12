Pogledajte kako je Rijeka na društvenim mrežama najavila povijesnu utakmicu na Rujevici

Pred nogometašima Rijeke je važna utakmica osmine finala Konferencijske lige. Riječani na Rujevici od 18.45 sati dočekuju Strasbourg i nadaju se novom povijesnom uspjehu. Na službenom Instagram profilu Rijeka je povodom utakmice objavila isječak iz poznate serije 'Allo 'Allo!' čija je radnja smještena u Francuskoj. U opisu objave kratko su napisali "Good morning and welcome".

U videu se prikazuje jedan od likova u sitcomu policajac Crabtree, britanski špijun koji se predstavlja kao francuski žandar. Francuski govori strašno loše, a poznat je po svome uobičajenom jutarnjem pozdravu. "Dobar jutar". Nakon toga, na ekranu se pojavljuju grbovi Rijeke i Strasbourga, najavljujući večerašnji dvoboj.

Podsjetimo, Rijeka se plasirala u osminu finala nekog europskog natjecanja po prvi put nakon čak 46 godina. Aktualni prvaci Hrvatske i osvajači Kupa u ovu su fazu natjecanja stigli nakon što su uvjerljivo pobijedili ciparsku Omoniju s ukupnih 4-1.