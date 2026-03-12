Rijeka se plasirala u osminu finala nekog europskog natjecanja po prvi put nakon čak 46 godina. Aktualni prvaci Hrvatske i osvajači Kupa u ovu su fazu natjecanja stigli nakon što su uvjerljivo pobijedili ciparsku Omoniju
Pogledajte kako je Rijeka na društvenim mrežama najavila povijesnu utakmicu na Rujevici
Pred nogometašima Rijeke je važna utakmica osmine finala Konferencijske lige. Riječani na Rujevici od 18.45 sati dočekuju Strasbourg i nadaju se novom povijesnom uspjehu. Na službenom Instagram profilu Rijeka je povodom utakmice objavila isječak iz poznate serije 'Allo 'Allo!' čija je radnja smještena u Francuskoj. U opisu objave kratko su napisali "Good morning and welcome".
U videu se prikazuje jedan od likova u sitcomu policajac Crabtree, britanski špijun koji se predstavlja kao francuski žandar. Francuski govori strašno loše, a poznat je po svome uobičajenom jutarnjem pozdravu. "Dobar jutar". Nakon toga, na ekranu se pojavljuju grbovi Rijeke i Strasbourga, najavljujući večerašnji dvoboj.
Podsjetimo, Rijeka se plasirala u osminu finala nekog europskog natjecanja po prvi put nakon čak 46 godina. Aktualni prvaci Hrvatske i osvajači Kupa u ovu su fazu natjecanja stigli nakon što su uvjerljivo pobijedili ciparsku Omoniju s ukupnih 4-1.
