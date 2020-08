Pogledajte kako je Stipe riješio Cormiera i postao najveći ikad!

Ja sam se njemu ispričao. Jer kad sam vidio na snimci što se dogodilo pomislio sam: 'Ufffff... Stipe, tvoja krivica!', rekao je Stipe Miočić o ozljedi oka koja se Danielu Cormieru dogodila tijekom borbe

<p>Pitao sam trenere prije zadnje runde što misle kakva je odluka sudaca, a kad su mi rekli da su dvojica bodovali 49:46 za mene znao sam da sam pobijedio, pričao je <strong>Stipe Miočić</strong> nakon što je, u nedjelju rano ujutro po srednjoeuropskom vremenu, drugi put zaredom pobijedio <strong>Daniela Cormiera</strong> i obranio naslov najboljeg UFC teškaša na planeti.</p><p>Pogledajte cijelu borbu, od najave do proglašenja pobjednika...</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati </em><a href="http://sportklub.hr/Video/Ostali-sportovi/Ostalo/a116277-VIDEO-Pogledajte-kako-je-Miocic-porazio-Cormiera.html"><strong><em>OVDJE</em></strong></a><em>.</em></p><p>Cormier je Stipu ubo prstom u oko svaki put u njihovoj trilogiji, a sada se po prvi put dogodilo i obrnuto. I Cormier je od toga napravio lajt-motiv analize svog (100% zasluženog!) poraza.</p><p><strong>Ovo je hod poraženog, hod u mirovinu...</strong></p><p>Što o ozljedi oka kaže Miočić?</p><p>- Žao mi je što se dogodio taj prst u Cormierovo oko. Nisam to napravio namjerno, kao što ni on meni posve istu stvar nije napravio namjerno. Ja sam se njemu ispričao. Jer kad sam vidio na snimci što se dogodilo pomislio sam: 'Ufffff... Stipe, tvoja krivica'! - rekao je Stipe Miočić.</p><p><strong>Slavlje pobjednika, najjačeg čovjeka svih vremena!</strong></p>