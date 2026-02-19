Pogledajte kako LeBron James govori o Zupcu: 'Rasturao me'

Jedan od najvećih američkih košarkaša svih vremena, LeBron James (41), u razgovoru s legendarnim razigravačem Steveom Nashom (52) s velikim je pohvalama govorio o hrvatskom centru Ivici Zupcu (28) i njegovom prelasku u redove Indiana Pacersa. Zvijezda Los Angeles Lakersa ne dvoji da su Pacersi napravili fantastičan posao i predviđa da će Zubac procvjetati u novoj sredini, posebno zahvaljujući jednom igraču.

Pacersi su povukli sjajan potez

LeBron James, koji je nebrojeno puta vodio bitke protiv Zupca, smatra kako je Indiana njegovim dovođenjem osigurala važan dio svoje budućnosti, pogotovo nakon odlaska Mylesa Turnera u Milwaukee. Iako su Turner i Zubac dva različita tipa igrača, James vjeruje da je hrvatski centar upravo ono što je momčadi trebalo.

​- Mislim da je ovo sjajan potez za Indy, pogotovo gledajući u budućnost. Uočili su njegov talent. On je i dalje relativno mlad i mislim da će ovo biti jako dobro za njih - istaknuo je James.

Posebno je naglasio kako ljudi često nisu svjesni Zupčeve veličine i dominantne pojave pod košem, što ga čini izuzetno teškim za čuvanje.

- Ne znam mrzi li još Zubac Lakerse zbog razmjene. Rasturao nas je, čovječe. Ogroman je. Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko je velik, sjajno barata loptom u reketu, ima sjajan dodir.

Savršena suradnja na pomolu

Ključ uspjeha Ivice Zupca u novoj momčadi, prema Jamesovom mišljenju, leži u partnerstvu s Tyreseom Haliburtonom (25), jednim od najboljih mladih razigravača u čitavoj NBA ligi. James je povukao paralelu sa Zupčevom uspješnom suradnjom s Jamesom Hardenom, ističući kako hrvatski centar najbolje funkcionira upravo uz elitnog kreatora igre.

​- Mislim da će Tyrese obožavati igrati s njim. Zu funkcionira odlično s razigravačima koji kreiraju igru, a Tyrese je jedan od najboljih takvih u našoj ligi. Vidjeli ste što je Zu mogao raditi posljednjih nekoliko godina s Jamesom. Kad se Tyrese vrati, mislim da će njihova suradnja odlično funkcionirati.

S tom se ocjenom složio i Steve Nash, koji je dodao da, iako Zubac nije centar koji širi reket šutom izvana poput Turnera, donosi druge, iznimno važne kvalitete.

​- Nije šuter za prostor kao što je bio Myles Turner, ali je tako dobar oko obruča. Može igrati na "short rollu", ima sjajne ruke, a uz to je i odličan skakač - rekao je Nash, na što je James dodao da Zupčevi ofenzivni skokovi donose "dodatne posjede", što je u današnjoj košarci od neprocjenjive važnosti.

Obojica su zaključila kako je Zubac uz to i kvalitetan obrambeni igrač koji štiti obruč, što ga čini kompletnim paketom za Pacerse.