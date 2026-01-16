Obavijesti

Pogledajte kako se hajdukovci zezaju na treningu: 'Otkad ga znam, prvi put da je zabio gol'

Piše Josip Tolić,
Foto: Hajduk Digital TV

Hajdukovci se zabavljali na treningu, Livaja, Rebić i Kalik zabijali golove, Krovinović dobacivao Almeni. Rezervni golman Fesjuk obranio udarce, a šale nije nedostajalo

Admiral

Hajduk je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelio zanimljivu snimku s treninga na pomoćnom terenu Poljuda. Na pucačkom dijelu ostala su devetorica igrača, isprobavala šut i dobro se zabavljala. Marko Livaja i Ante Rebić zabili su golove, a potom i Anthony Kalik, što je Filip Krovinović popratio komentarom:

- Otkad znam Kalika, prvi put da je zabio!

Pogodio je i Iker Almena, a rezervni golman David Fesjuk obranio je udarce Šimunu Hrgoviću i drugi pokušaj Almene. Pogađali su i Adrion Pajaziti i Dario Melnjak, a na koncu se čuje Krovinović kako na španjolskom dobacuje Almeni da se prošeće pa, kod završnog kadra, govori:

- A nema kamermana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hajduk će u subotu od 15 sati na Poljudu odigrati generalku protiv Širokog Brijega (15 sati), a prvenstvo nastavlja 25. siječnja domaćom utakmicom protiv Istre.

