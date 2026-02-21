Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: ANTE ZABIO

Pogledajte kako su Ćorluka i Dalić reagirali na gol Budimira

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte kako su Ćorluka i Dalić reagirali na gol Budimira
Foto: Screenshot/Sportklub

Budimir zabio iz penala za Osasunu protiv Reala! Hrvatski napadač u sjajnoj formi, Dalić i Ćorluka zadovoljni. Ako ovako nastavi, Svjetsko prvenstvo mu neće pobjeći

Admiral

Ante Budimir zabio je za vodstvo Osasune protiv Real Madrida u 25. kolu La Lige. Hrvatski reprezentativac prvo je dobio žuti karton zbog simuliranja penala, ali je onda VAR sve preokrenuo i Osasuna je dobila kazneni udarac. Budimir je bio miran i hladnokrvan te je lagano pospremio loptu u mrežu, a Courtoisa poslao u drugu stranu.

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Na utakmici su i Zlatko Dalić te njegov pomoćnik Vedran Ćorluka. Provjeravaju u kakvoj su formi aduti Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva, a mogu bili itekako zadovoljni Budimirovom predstavom. Napadaču Osasune ovo je 11. gol u prvenstvu, a u zadnjih šest susreta mrežu je tresao isto toliko puta. Gol po susretu, sjajna forma.

Reakciju Dalića i Ćorluke pogledajte OVDJE.

Budimir si je svojim igrama praktički osigurao vizu za Ameriku te ga samo moraju zaobići ozljede. U sjajnoj je formi, odlično je igrao i prošlu sezonu te se nameće kao prva opcija u vrhu napada Hrvatske. Dodatan bonus je ovakva mirnoća pri pucanju penala, pogotovo kad se na golu "krili" Courtois.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
FOTO: JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće
Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026