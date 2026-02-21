Pogledajte kako su Ćorluka i Dalić reagirali na gol Budimira

Ante Budimir zabio je za vodstvo Osasune protiv Real Madrida u 25. kolu La Lige. Hrvatski reprezentativac prvo je dobio žuti karton zbog simuliranja penala, ali je onda VAR sve preokrenuo i Osasuna je dobila kazneni udarac. Budimir je bio miran i hladnokrvan te je lagano pospremio loptu u mrežu, a Courtoisa poslao u drugu stranu.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Na utakmici su i Zlatko Dalić te njegov pomoćnik Vedran Ćorluka. Provjeravaju u kakvoj su formi aduti Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva, a mogu bili itekako zadovoljni Budimirovom predstavom. Napadaču Osasune ovo je 11. gol u prvenstvu, a u zadnjih šest susreta mrežu je tresao isto toliko puta. Gol po susretu, sjajna forma.

Reakciju Dalića i Ćorluke pogledajte OVDJE.

Budimir si je svojim igrama praktički osigurao vizu za Ameriku te ga samo moraju zaobići ozljede. U sjajnoj je formi, odlično je igrao i prošlu sezonu te se nameće kao prva opcija u vrhu napada Hrvatske. Dodatan bonus je ovakva mirnoća pri pucanju penala, pogotovo kad se na golu "krili" Courtois.