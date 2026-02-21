Obavijesti

Sport

Komentari 2
IZ PENALA

VIDEO Ante Budimir zabio Realu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ante Budimir zabio Realu
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Budimir je ostao miran i pogodio s bijele točke za 1-0. Ovo mu je 12. gol u La Ligi ove sezone u 24. nastupu. Nešto ranije na utakmici hrvatski je napadač pogodio stativu i to glavom nakon ubačaja s bok

Admiral

Osasuna je dočekala Real Madrid u 25. kolu La Lige na EL Sadaru i povela u 38. minuti golom Ante Budimira

Hrvatski napadač sam je izborio kazneni udarac i to tako što je ispratio akciju u kojoj je Carvajal došao do lopte prije njega, ali je Courtois nogom nagazio Budimira i skrivio jedanaesterac. Gol pogledajte OVDJE

Budimir je ostao miran i pogodio s bijele točke za 1-0. Ovo mu je 12. gol u La Ligi ove sezone u 24. nastupu. 

Nešto ranije na utakmici hrvatski je napadač pogodio stativu i to glavom nakon ubačaja s boka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
FOTO: JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće
Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026