VIDEO Ante Budimir zabio Realu

Osasuna je dočekala Real Madrid u 25. kolu La Lige na EL Sadaru i povela u 38. minuti golom Ante Budimira.

Hrvatski napadač sam je izborio kazneni udarac i to tako što je ispratio akciju u kojoj je Carvajal došao do lopte prije njega, ali je Courtois nogom nagazio Budimira i skrivio jedanaesterac. Gol pogledajte OVDJE

Budimir je ostao miran i pogodio s bijele točke za 1-0. Ovo mu je 12. gol u La Ligi ove sezone u 24. nastupu.

Nešto ranije na utakmici hrvatski je napadač pogodio stativu i to glavom nakon ubačaja s boka.