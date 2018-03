Pogledajte kako su Ćorluka i Strinić zakuhali kod prvog gola

Najprije je Ivan Rakitić dodao najblaže rečeno nezgodnu loptu Ćorluki, ovaj je potom gurnuo Striniću kao neprijatelju, a lijevi bek Vatrenih za kraj te akcije potpuno nerazumljivo u sjajnu priliku gura Andrea Carrilla koji zabija krasan gol za 1-0 Perua već u 12. minuti utakmice.

I upravo ta nesretna akcija naših za gol Peruanaca savršeno oslikava svu nemoć, nepripremljenost i traljavost Vatrenih u prvom porazu Zlatka Dalića na klupi reprezentacije. Osim spomenutih Ćorluke i Strinića u ovoj se situaciji nije proslavio ni golman Monaca, Danijel Subašić, koji je na udarac sa 17-18 metara ipak mogao bolje reagirati.

Drugi gol majstorsko je djelo Peruanaca. U sedam brzih dodavanja potpuno su izigrali naše nogometaše i od svog kaznenog prostora do Subašića stigli u 15 sekundi. Ovoga puta probili su nas na desnoj strani i kroz sredinu terena, a prekrasnu akciju završio je Edison Flores.

I ova akcija, ali i brojne prije i poslije nje, pokazale su da su Peruanci brži, bolji, željniji pobjede. Uostalom, Peruancima je ovo prva pobjeda nad jednom europskom reprezentacijom nakon 19 godina. Posljednju pobjedu imaju još iz 1999., a tada je stradala Slovačka.

Naravno, poraz nije tragedija, ipak je to samo prijateljska utakmica i do SP-a ima dovoljno vremena i prostora za uigravanje, no zabrinjava način na koji su Dalićevi momci igrali tijekom svih 90 minuta, pogotovo njegovi glavni igrači. Uostalom, Hrvatska je proigrala tek kad je na teren došla druga napadačka linija, Rebić - Kramarić - Pjaca... Ista ona koja bi za tri dana trebala početi utakmicu s Meksikom.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.