Pogledajte kako torcidaš puca iz signalnog pištolja. Zar tragedija u Šibeniku nije bila opomena?!

Scene s četvrtfinala Kupa između Rijeke i Hajduka, odigranog na Rujevici, još jednom su otvorile pitanje gdje prestaje navijanje, a gdje počinje cirkus na tribinama. U 77. minuti susreta, pri rezultatu 1-1, pripadnici Hajdukove navijačke skupine Torcida započeli su s ispaljivanjem velikog broja signalnih raketa prema terenu, zbog čega je glavni sudac Patrik Kolarić bio primoran prekinuti utakmicu i povući igrače do klupa. Bio je to prizor koji je prevršio svaku mjeru uobičajenog pirotehničkog folklora i opasno podsjetio na nedavne, puno tragičnije događaje.

Ratno stanje umjesto nogometne fešte

Dok je Armada svoj gol proslavila bakljadom i vatrometom (?!), 20-ak minuta kasnije uslijedio je Torcidin odgovor koji je sportski događaj pretvorio u kriznu situaciju. Iz "kaveza" u kojem su bili smješteni, gostujući navijači ispalili su arsenal signalnih raketa koje su, za razliku od baklji, projektili koji lete velikom brzinom. Ono što je posebno zabrinulo sve prisutne jest činjenica da su rakete letjele prilično nisko, padajući duboko u teren, čak i do na suprotnu polovicu, čime su izravno ugrozile živote igrača, sudaca i svih službenih osoba na travnjaku. Ljudi koji su ih ispaljivali vješto su se skrivali između transparenata, izbacili ruku sa signalnim pištoljem i ispaljivali ih.

Glavni sudac Patrik Kolarić nekoliko je minuta oklijevao, no kada je postalo jasno da se ne radi o izoliranom incidentu, već o koordiniranoj akciji, donio je jedinu moguću odluku, povukao je momčadi. Srećom, prekid je trajao oko pet minuta, sve dok i posljednji projektil nije pao na travnjak. Komentator utakmice sarkastično je primijetio kako će se, zbog ovog i drugih prekida, utakmica igrati do ponoći, no svima je bilo jasno da je situacija daleko od smiješne.

U Vinkovcima su gađali obitelji s djecom

Događaji s Rujevice bili su samo posljednji u nizu. Hrvatska javnost još se sjeća puno opasnijeg divljanja koje se dogodilo prije samo nekoliko mjeseci, u listopadu prošle godine na utakmici Kupa između Cibalije i Hajduka. Tamošnja eskalacija nasilja, potaknuta međusobnim paljenjem otetih transparenata, kulminirala je činom koji se može opisati isključivo kao bezumni napad.

Nakon što su vinkovački Ultrasi zapalili transparent "Torcida Brda", razjareni pripadnici Torcide s južne tribine počeli su ispaljivati signalne rakete izravno na istočnu tribinu, gdje se uz domaće navijače nalazio i velik broj običnih gledatelja, uključujući obitelji s djecom. Prema službenom policijskom izvješću, četiri rakete pale su među publiku, izazvavši paniku i samo pukom srećom izbjegavši tragediju. Desetak dana kasnije, splitska je policija uhitila 26-godišnjaka pod sumnjom da je počinio kazneno djelo izazivanja nereda.

Što su signalne rakete i zašto su smrtonosne?

Signalne, odnosno brodske rakete, pirotehnička su sredstva primarno namijenjena spašavanju na moru. Ispaljuju se kako bi se u opasnosti označila pozicija, a njihov projektil gori na temperaturi višoj od 1000 Celzijevih stupnjeva i ne može se ugasiti vodom. Kada se ispale vodoravno ili prema masi ljudi, postaju smrtonosno oružje.

Nabava takvih raketa u Hrvatskoj je zakonski ograničena. Prema Zakonu o eksplozivnim tvarima, one spadaju u kategoriju P1 i nisu namijenjene slobodnoj prodaji građanima za zabavu. Mogu ih kupiti isključivo pravne osobe ili vlasnici plovila uz predočenje valjane dokumentacije, poput plovidbene dozvole. Unatoč tome, očito je da do njih nije teško doći ilegalnim kanalima, najčešće putem interneta iz zemalja s blažim zakonima ili zlouporabom dozvola. Torcida ih nije prvi put koristila na utakmicama.

Pokušaj ubojstva ili samo "izazivanje nereda"?

U javnosti se nakon ovakvih incidenata često postavlja pitanje zašto se takva djela ne kvalificiraju kao pokušaj ubojstva. Stručnjaci za oružje upozoravaju da nema nikakve sumnje da je ispaljivanje signalne rakete prema ljudima čin koji može prouzročiti smrt. Tragedija na svadbi u Šibeniku prošlog rujna, kada je žena preminula nakon što ju je u glavu pogodila signalna raketa, bolan je podsjetnik na tu činjenicu.

Međutim, državna odvjetništva ovakve slučajeve najčešće kvalificiraju kao izazivanje nereda ili dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom. Pravni stručnjaci objašnjavaju da bi za kvalifikaciju pokušaja ubojstva trebalo nedvojbeno dokazati izravnu namjeru da se određena osoba liši života, što je u kaosu navijačkih nereda gotovo nemoguće. Puno je lakše dokazati neizravnu namjeru ili svjesno pristajanje na rizik, što odgovara opisu blažih kaznenih djela.

