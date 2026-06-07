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Pogledajte Modrićevu golčinu Sloveniji! A onda se emotivno oprostio. Zadnji put kod kuće?

Piše Josip Tolić,
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Pogledajte Modrićevu golčinu Sloveniji! A onda se emotivno oprostio. Zadnji put kod kuće?
Foto: SportKlub/screenshot

Modrić opet zasjao: protiv Slovenije zabio majstorski gol za vodstvo, pa uz ovacije napustio teren. Pred njim je i lov na elitni klub 200

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Luka Modrić odjenuo je 198. put dres hrvatske nogometne reprezentacije protiv Slovenije, zabio za vodstvo u 51. minuti prekrasnim udarcem s 18 metara na dodavanje Ivana Perišića pa sedam minuta poslije izašao iz igre uz ovacije varaždinskih navijača. Bio je to još jedan trenutak magije kapetana "vatrenih" i njegov 29. gol za Hrvatsku kojim se izjednačio s Eduardom da Silvom, kojemu je to uspjelo u svega 65 nastupa.

Modrićev gol Sloveniji pogledajte OVDJE.

S maskom na licu i još jednim golom na kontu Luka očekuje Mundijal gdje bi protiv Paname trebao ući u klub 200. U njemu su zasad samo dvojica igrača, Portugalac Cristiano Ronaldo (227) i Kuvajćanin Bader Al-Mutawa (202). Na Mundijalu će u njega ući i Lionel Messi, trenutačno je izjednačen s Modrićem na 198 nastupa na trećem mjestu.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iako nije poznato hoće li se nakon SP-a oprostiti od nogometa, ovaj gol Slovencima Luki bi mogao biti i posljednji na tlu Lijepe Naše. 

Modrićev izlazak iz igre pogledajte OVDJE.

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