VIDEO Igrač Dubrave prekršio je fair play pa iznenadio izjavom: Išao sam na iznuđivanje penala

Piše Josip Tolić,
Foto: MAXSport/screenshot

Dubrava i Cibalia remizirali 2-2, Matić zabio autogol nakon skandala s fair playom. Trener Vinkovčana, koji gube korak u utrci za HNL, otkrio je da je u šoku

Nogometaši Dubrave i Cibalije u subotu su u Zagrebu remizirali 2-2 u utakmici koju je obilježio kraj prvog poluvremena, gol Ante Matića nakon što je prekršio fair play, a onda i njegov autogol kako bi se iskupio za nesportski potez. Bili su to golovi za 1-1, odnosno 2-1 za Vinkovčane koji su prosuli pobjedu u sudačkoj nadoknadi.

- Prvo sam dobio loptu u for, išao sam na iznuđivanje penala. Mislim, prvo sam ga išao proći pa me srušio. Sudac nije svirao penal, ostao sam ležati, gledao sam u pod. Nakon toga su protivnički igrači izbacili loptu, ja to prvo nisam vidio. Digao sam se, svi su bili na 16 metara. Rekao sam Dominiću da mi baci loptu, bacio ju je, ja sam zabio i nakon toga je krenulo naguravanje. Rekao sam da nisam vidio, ne znam vidi li se i čuje preko kamere. Rekao sam "zabit ću autogol, nije problem, ne bih nikad u životu zabio tako ružan gol". Tako se ispostavilo i eto - objasnio je nogometaš Dubrave nakon utakmice za MAXSport i nastavio:

- Ovo je vrijedan bod. Izgubili smo zadnje dvije utakmice, rekli smo da ćemo se baciti na glavu, da moramo uzeti bodove. U zadnjoj minuti vratilo se sve, zaslužen je bod.

Tomislav Čuljak, trener Cibalije, ovako je komentirao propuštenu priliku za približavanje vodećem Rudešu:

- U šoku smo nakon primljenog gola u 96. minuti. Patili smo se u drugom poluvremenu, moramo to završiti na pravi način. Nadam se da će nam se negdje drugdje vratiti. Specifična utakmica s obzirom i na gol Matića i poslije toga. Ne znam, evo. Malo jesam u šoku...

Njegov kolega Davor Mladina je dodao:

- Znali smo što nas čeka, nismo bili u dobrom momentu, ne znam zašto. To ćemo morati detektirati. Ali Cibalia se potrudila i dala sve od sebe. Tvrda utakmica, pritisak je i njima da uhvate poziciju za ulazak u HNL, nama da se što prije riješimo situacije oko ostanka. Ali je na kraju ovo najrealniji rezultat.

David Žabec, nogometaš Cibalije, poručio je:

- Znali smo koliko ovo znači jer je Rudeš odigrao neriješeno. Bili smo bolji protivnik i stvaralo više, ali utakmica se igra dok sudac ne svira kraj. Dobili smo taj nesretni gol, jako smo tužni, pogotovo zbog ovih ljudi koji nas prate i svih navijača. Teška utakmica, nismo uspjeli pobijediti. Pogodilo nas je, u svakom slučaju.

