Pogledajte najboljih 11 prošle sezone: Predvode igrači PSG-a, tu je i Yamal, nema Modrića...

Udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO objavilo je u ponedjeljak idealne ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji za 2025. godinu u kojoj nema hrvatskih predstavnika. Više od 26.000 nogometaša i nogometašica iz 68 zemalja glasovalo je za najboljih 11 u muškoj i ženskoj konkurenciji.

U "idealnih 11" najviše je igrača europskog prvaka Paris Saint-Germaina: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele, kao i bivši igrač Gianluigi Donnarumma, koji je s Parižanima osvojio Ligu prvaka, a ovoga ljeta prešao u Manchester City. S tek 18 godina, Barcelonin napadač Lamine Yamal postao je najmlađi igrač ikad izabran u momčlad godine, srušivši rekord Kyliana Mbappea iz 2018., kada je francuski napadač uvršten u ekipu sa 19 godina. Posebno iznenađenje je izostanak zvijezda poput Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha i Raphinhe, koji se nisu našli među najboljih 11.

U ženskoj konkurenciji najviše je engleskih igračica, čak šest.

Među njima je i Lucy Bronze koja je ispisala povijest upisavši rekordni osmi plasman u ekipu godine nadmašivši Francuskinju Wendie Renard, koja ima sedam nastupa. Po prvi put u idealnih 11 pojavljuju se i dvije afričke igračice Barbra Banda (Zambija) i Ghizlane Chebbak (Maroko).

IDEALNIH 11 (MUŠKI):

Vratar: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italija)

Obrana: Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska), Achraf Hakimi (PSG, Maroko), Nuno Mendes (PSG, Portugal)

Vezni: Jude Bellingham (Real Madrid, Engleska), Cole Palmer (Chelsea, Engleska), Pedri (Barcelona, ​​Španjolska), Vitinha (PSG, Portugal)

Napadači: Ousmane Dembele (PSG, Francuska), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francuska), Lamine Yamal (Barcelona, ​​Španjolska)

IDEALNIH 11 (ŽENE)

Vratarka: Hannah Hampton (Chelsea, Engleska)

Obrana: Ona Batlle (Barcelona, ​​Španjolska), Millie Bright (Chelsea, Engleska), Lucy Bronze (Chelsea, Engleska), Leah Williamson (Arsenal, Engleska)

Veza: Aitana Bonmati (Barcelona, ​​Španjolska), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al-Hilal, Maroko), Alexia Putellas (Barcelona, ​​Španjolska)

Napadačice: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambija), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Engleska), Alessia Russo (Arsenal, Engleska)