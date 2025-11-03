Čak četvorica igrača u najboljih 11 je iz aktualnog prvaka Europe, a tu je i Donnarumma koji je preselio u City. U najboljih 11 nema Haalanda, Salaha ni Raphinhe, ali ni hrvatskih predstavnika
Pogledajte najboljih 11 prošle sezone: Predvode igrači PSG-a, tu je i Yamal, nema Modrića...
Udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO objavilo je u ponedjeljak idealne ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji za 2025. godinu u kojoj nema hrvatskih predstavnika. Više od 26.000 nogometaša i nogometašica iz 68 zemalja glasovalo je za najboljih 11 u muškoj i ženskoj konkurenciji.
U "idealnih 11" najviše je igrača europskog prvaka Paris Saint-Germaina: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele, kao i bivši igrač Gianluigi Donnarumma, koji je s Parižanima osvojio Ligu prvaka, a ovoga ljeta prešao u Manchester City. S tek 18 godina, Barcelonin napadač Lamine Yamal postao je najmlađi igrač ikad izabran u momčlad godine, srušivši rekord Kyliana Mbappea iz 2018., kada je francuski napadač uvršten u ekipu sa 19 godina. Posebno iznenađenje je izostanak zvijezda poput Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha i Raphinhe, koji se nisu našli među najboljih 11.
U ženskoj konkurenciji najviše je engleskih igračica, čak šest.
Među njima je i Lucy Bronze koja je ispisala povijest upisavši rekordni osmi plasman u ekipu godine nadmašivši Francuskinju Wendie Renard, koja ima sedam nastupa. Po prvi put u idealnih 11 pojavljuju se i dvije afričke igračice Barbra Banda (Zambija) i Ghizlane Chebbak (Maroko).
IDEALNIH 11 (MUŠKI):
Vratar: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italija)
Obrana: Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska), Achraf Hakimi (PSG, Maroko), Nuno Mendes (PSG, Portugal)
Vezni: Jude Bellingham (Real Madrid, Engleska), Cole Palmer (Chelsea, Engleska), Pedri (Barcelona, Španjolska), Vitinha (PSG, Portugal)
Napadači: Ousmane Dembele (PSG, Francuska), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francuska), Lamine Yamal (Barcelona, Španjolska)
IDEALNIH 11 (ŽENE)
Vratarka: Hannah Hampton (Chelsea, Engleska)
Obrana: Ona Batlle (Barcelona, Španjolska), Millie Bright (Chelsea, Engleska), Lucy Bronze (Chelsea, Engleska), Leah Williamson (Arsenal, Engleska)
Veza: Aitana Bonmati (Barcelona, Španjolska), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al-Hilal, Maroko), Alexia Putellas (Barcelona, Španjolska)
Napadačice: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambija), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Engleska), Alessia Russo (Arsenal, Engleska)
