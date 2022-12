Pogledajte najljepši prizor SP-a: Supertata, kapetan Luka Modrić

Luka Modrić (37) odigrao je vjerojatno posljednju utakmicu za Hrvatsku na svjetskim prvenstvima, a kazao je da će reprezentativno umirovljenje razmotriti tek nakon Final Foura Lige nacija i tako umirio naciju, barem na neko vrijeme...

Maestro nas je kapetanski odveo do još jednog odličja na SP-ima i tako dodatno potvrdio svoju 'besmrtnost'. Naravno da smo htjeli zlato, htjeli su i naši 'vatreni' to više od svega, no itekako ćemo se zadovoljiti i brončanom jer, kako je kazao Dalić, ona je za nas zlatnog sjaja.

Nakon posljednjeg zvižduka suca za kojeg više ne želimo čuti (osim da je eventualno dobio kaznu za ovo sramotno suđenje, a i njegovih pomoćnika iz VAR sobe) počelo je veliko slavlje 'vatrenih', koji na prvu kao da i nisu imali osjećaj koliko je veliko ovo što su učinili. A onda su vidjeli svoje obitelji, lica svoje preponosne djece koja im žele što prije skočiti u zagrljaj...

- Dođite, dođite - gestikulirao je Modrić svojoj, ali i ostaloj djeci da dođu s nogometašima na travnjak proslaviti broncu sa Svjetskog prvenstva.

Prema njemu se zatrčala kćer Sofia (5) nakon čega su nastale vjerojatno i najljepše fotografije sa ovog Svjetskog prvenstva. Supertata, kapetan Luka Modrić!

