Pogledajte najluđu završnicu WRC prvenstva ikad! Solberg je izletio pred ciljem, Evans prvak

Britanac Elfyn Evans u Toyoti novi je svjetski prvak u WRC-u nakon sjajnog finala Relija po Sardiniji koji se završio u posljednjim zavojima sezone. Nakon čak pet drugih mjesta i niza godina razočaranja, Evans je konačno osvojio naslov WRC svjetskog prvaka nakon dramatične završnice sezone.

Činilo se kako će i ove godine ostati "prekratak", no Šveđanin Oliver Solberg je u pretposljednjem zavoju sezone napravio grešku koja ga je koštala svjetske krune.

Video dramatičnog izlijetanja pogledajte OVDJE.

- Mislim da mi još nije potpuno jasno što se dogodilo. Bio sam prilično siguran da je sve gotovo. Nisam odvozio najbolju dionicu, dao sam sve od sebe, ali nije bilo dobro. Žao mi je i Olivera, imao je nevjerojatan vikend i žao mi je što je izgubio titulu tako blizu cilja - rekao je Evans za WRC.

Prošle godine izgubio je naslov za četiri boda od Francuza Sebastiena Ogiera. Ovaj put je svog najbližeg rivala Solberga pretekao za samo pet bodova.

Uoči posljednjeg relija sezone, Evans je imao 21 bod prednosti, no njegova prednost se smanjila na samo jedan bod prije početka posljednjeg brzinca koji je nudio bonus bodove za pet najbržih, uključujući pet bodova za pobjednika.

Jednadžba na početku etape od 7,1 km, koja se spuštala prema Sredozemnom moru po mješavini šljunka i pijeska, bila je jednostavna. Najbrži u dvoboju između Evansa i Solberga postao bi svjetski prvak. Solberg je startao posljednji i i činilo se kako će slaviti, međutim napravio je grešku i u pretposljednjem zavoju je izletio s ceste, prepustivši Evansu prvenstvo.

- Dva zavoja, dva zavoja. Prvo želim čestitati Elfynu. Bio je dosljedan cijelu sezonu. Nevjerojatno je da sam uopće imao priliku boriti se za titulu. Pokušao sam sve. Znao sam da pritiskam, ali nisam znao je li to dovoljno. Pritiskao sam još više, dao sam sve od sebe. Pokušao sam, ali nažalost nisam uspio - kazao je razočarani Solberg za Rally tv.

Evans je tako postao prvi britanski vozač koji je osvojio svjetski naslov nakon Richarda Burnsa 2001. godine.

REZULTATI:

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Šve/VB/Toyota) 3:24,57

2. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) +57,6

3. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) + 1:37,4

4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/Hyundai) + 2:38,6

5. Elfyn Evans/Scott Martin (VB/Toyota) +4:48,1...

UKUPNI POREDAK:

1. Elfyn Evans (VB) 243 boda

2. Oliver Solberg (Šve) 238

3. Sami Pajari (Fin) 237

4. Sébastien Ogier (Fra) 189

5. Adrien Fourmaux (Fra) 183...

POREDAK KONSTRUKTORA

1. Toyota 662 boda

2. Hyundai 440

3. Toyota Gazoo Racing 251

4. Ford (M-Sport) 168