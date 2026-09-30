ŠPANJOLCI SE NASLAĐUJU 'Mi smo vlasnici lopte', 'Lamine je ubojica'. Pogledajte naslovnice

Španjolski mediji u srijedu, dan nakon pobjede od 4-1 nad Hrvatskom, slave 19-godišnjeg krilnog napadača Lamina Yamala koji je s dva gola i asistencijom učvrstio Španjolsku na prvom mjestu skupine Lige nacija.

"Lamine je učinio sjajnom i drugu zvjezdicu (svjetskih prvaka)", pišu novine El Pais nakon utakmice u kojoj su nogometaši Španjolske prvi put istrčali pred domaćom publikom u dresovima s dvije zvjezdice iznad grba, simbolizirajući naslove svjetskih prvaka iz 2010. i 2026.

"Igrač Barcelone je dvama golovima utro put jasnoj pobjedi Španjolske, koja je uvjerljivo nadigrala posrnulu Hrvatsku, u utakmici koju je od početka kontrolirala i u kojoj je omogućila izborniku De la Fuenteu rotiranje igrača i osvježenje momčadi", opisuju te novine događanja u Sevilli.

Na ispunjenom stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan publika je dočekala svoje nogometaše koji su prije dva i pol mjeseca osvojili Svjetsko prvenstvo u SAD-u.

"Ovo je za vas", ističu sportske novine AS na naslovnici uz fotografiju nasmiješenog Yamala, podignute ruke dok slavi gol protiv Hrvatske navijačima na tribinama.

Foto: Diario As

"Lamine je s dva gola i asistencijom potopio Hrvatsku i izazvao oduševljenje u Sevilli", napominje taj dnevnik.

"Nico Williams je (golom za 4-1) zatvorio priču pa je Španjolska sama na vrhu skupine", zaključuju.

Španjolska je ovom pobjedom došla do 40. utakmice zaredom bez poraza, ako se računa remi 1-1 s Portugalom u finalu Lige nacija prošle godine, kada su Španjolci izgubili na penale.

Novine Marca na svojoj naslovnici ukazuju na nadmoć aktualne reprezentacije riječima: "Vlasnici lopte". Na fotografiji je Yamal dok sjedi na lopti nakon postignutog gola.

"Španjolska je otvorila utakmicu umjetničkim djelom: Golom u 70. sekundi pri čemu Hrvatska nije dirala loptu", podsjeća dnevnik sa sjedištem u Madridu.

Foto: Marca

Dodaje da je Yamal, kandidat za ovogodišnju Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, "osvijetlio svjetske prvake".

U Kataloniji, za čiju Barcelonu nastupa Yamal, oduševljenje njime je još veće.

"Najbolji si!", piše na naslovnici tamošnjih novina Sport uz fotografiju mladog igrača. "Unio je čaroliju u La Roju", odnosno Crvenu, kako je nadimak reprezentaciji, naglašava taj list.

Konkurentski Mundo Deportivo na naslovnici kaže: "Killer Lamine!" (Ubojica Lamine). Ondje je i fotografija njega naslonjenog na korner zastavici. "Lamine je fešta", pišu te novine o utakmici u kojoj su navijači proslavili i pehar svjetskog prvaka koji su igrači donijeli prije utakmice.

Foto: Mundo Deportivo

Dodaju da je Španjolska autoritativno, kao svjetski prvak, počela Ligu nacija svladavši i Englesku (3-2) i Hrvatsku.

Radijska postaja COPE navodi pak da "Španjolska uživa u sebi". "Ostvarila je tri boda sa zvjezdanim Laminom Yamalom", poručila je.

Španjolski mediji također su zabilježili trenutak iz 81. minute kada je u igru ušao hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je 13 godina igrao za Real Madrid, a kojeg su španjolski navijači pozdravili ustajući sa svojih sjedalica, uz pljeskak i skandiranje.

"Sevilla se poklonila Modriću ovacijama dostojnima legende", navela je Marca.

Komentatori španjolske javne televizije RTVE su tijekom prijenosa utakmice uživo iščekivali njegov ulazak na teren uz opasku da takav doček na stadionu poput Sevillinog, od strane španjolskih navijača, više vrijedi od osvojenih trofeja.

Komentatori su tijekom utakmice hvalili i veliku trku i napor 37-godišnjeg Ivana Perišića, koji je nosio kapetansku traku dok je bio u igri.