Real Madrid je u 36. kolu La Lige pobijedio Granadu 4-1 te smanjio zaostatak na dva boda za prvoplasiranim Atleticom dva kola prije kraja. Zinedine Zidane se kroz cijelu sezonu mučio s brojnim izostancima, a ništa drugačije nije ni na samom kraju sezone.

Ramos, Varane, Carvajal, neki su od nogometaša koji su izvan pogona, Toni Kroos je dobio poštedu zbog kroničnog umora pa su priliku dobili mladi igrači koji su ponikli u Realovoj omladinskoj školi. I Zidane i navijači mogu biti zadovoljni jer su i Miguel Gutierrez (19) i Marvin Park (20) odigrali sjajno, ali potonji se odmah suočio sa surovošću profesionalnog nogometa.

Mladi Španjolac igrao je u veznom redu umjesto Tonija Kroosa no već na poluvremenu je morao iz igre zbog stravičnog prekršaja protivničkog igrača, koji nije dobio ni žuti karton. Marvin je trčao u kontru, a iza njega je bio Darwin Machis. Bilo je jasno da igrač Granade ne može do lopte pa ga je očajnički pokušao zaustaviti tako što ga je vukao za dres. Ni to mu nije uspjelo pa ga je nagazio po zglobu.

Mladi igrač Reala se previjao od boli, a igrač Granade nije dobio niti žuti karton. Zaista je nevjerojatno da to sudac Gil Manzano nije vidio jer bilo je sasvim jasno da Machis ne ide na loptu koja je bila daleko od njega već je samo htio srušiti protivnika. Ovaj prekršaj graniči i s crvenim kartonom, ali gospodi iz VAR sobe tu očito ništa nije bilo sporno.

Nakon utakmice pojavile su se fotografije Marvinove noge koja izgleda strašno.