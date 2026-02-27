Pogledajte objavu Dinama dan nakon ispadanja od Genka...

Obavijesti

ISPALI NAKON PRODUŽETAKA

Foto: Jill Delsaux/Belga

Dinamo će se sada okrenuti obavezama u prvenstvu i Kupu, a iduću utakmicu igra protiv Gorice doma 1. ožujka, a nakon tri dana kasnije dočekuje Kurilovec u Kupu

Dinamo je ispao od Genka u playoffu Europske lige nakon produžetaka. "Modri" su nakon 90 minuta imali prednost 3-1, a onda u produžecima primili dva gola za konačnih 3-3. Svejedno, navijači su pljeskom pozdravili svoje igrače nakon utakmice. 

Zagrebački klub je objavio video na kojem Boysi ispraćaju igrače u svlačionicu uz pjesmu i pljesak, a u opis je stavio: "Dinamo Zagreb" uz emotikon plavog srca. 

