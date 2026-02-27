Dinamo će se sada okrenuti obavezama u prvenstvu i Kupu, a iduću utakmicu igra protiv Gorice doma 1. ožujka, a nakon tri dana kasnije dočekuje Kurilovec u Kupu
ISPALI NAKON PRODUŽETAKA
Pogledajte objavu Dinama dan nakon ispadanja od Genka...
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo je ispao od Genka u playoffu Europske lige nakon produžetaka. "Modri" su nakon 90 minuta imali prednost 3-1, a onda u produžecima primili dva gola za konačnih 3-3. Svejedno, navijači su pljeskom pozdravili svoje igrače nakon utakmice.
Zagrebački klub je objavio video na kojem Boysi ispraćaju igrače u svlačionicu uz pjesmu i pljesak, a u opis je stavio: "Dinamo Zagreb" uz emotikon plavog srca.
Dinamo će se sada okrenuti obavezama u prvenstvu i Kupu, a iduću utakmicu igra protiv Gorice doma 1. ožujka, a nakon tri dana kasnije dočekuje Kurilovec u Kupu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku