U SLAVLJENIČKOM TONU

Pogledajte objavu Rijeke koja je oduševila navijače: 'Laku noć'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Na kraju su Riječani završili 16. u Konferencijskoj ligi i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Omonije ili Jagiellonije. Ždrijeb će se održati 16. siječnja

Nogometaši Rijeke izborili su europsko proljeće nakon 46 godina čekanja i remijem kod Šahtara (0-0) prošli u nokaut fazu Konferencijske lige. Hrvatskog su prvaka s tribina u Krakovu pratili i navijači, s kojima su igrači proslavili uspjeh nakon utakmice. 

Rijeka je objavila i fotografiju iz svlačionice koja je proslavila veliki uspjeh. 

"Europa je naša i u 2026.! Laku noć Rijeko", napisala je Rijeka u opisu objave. 

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Na kraju su Riječani završili 16. u Konferencijskoj ligi i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Omonije ili Jagiellonije. Ždrijeb će se održati 16. siječnja. 

