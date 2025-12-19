Na kraju su Riječani završili 16. u Konferencijskoj ligi i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Omonije ili Jagiellonije. Ždrijeb će se održati 16. siječnja
U SLAVLJENIČKOM TONU
Pogledajte objavu Rijeke koja je oduševila navijače: 'Laku noć'
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Rijeke izborili su europsko proljeće nakon 46 godina čekanja i remijem kod Šahtara (0-0) prošli u nokaut fazu Konferencijske lige. Hrvatskog su prvaka s tribina u Krakovu pratili i navijači, s kojima su igrači proslavili uspjeh nakon utakmice.
Rijeka je objavila i fotografiju iz svlačionice koja je proslavila veliki uspjeh.
"Europa je naša i u 2026.! Laku noć Rijeko", napisala je Rijeka u opisu objave.
Na kraju su Riječani završili 16. u Konferencijskoj ligi i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Omonije ili Jagiellonije. Ždrijeb će se održati 16. siječnja.
