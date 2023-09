Pogledajte golove u 'petardi' Dinama: Dva penala, još jedna majstorija Bulata i prvijenac...

Kad već nije mogao iz igre, Dinamo je na startu Konferencijske lige probio Astanu pred 10.005 gledatelja na Maksimiru iz penala u 43. minuti. Pa zabio još četiri komada u nastavku.

Robert Ljubičić primio je loptu leđima okrenut golu, pokušao ju je izbiti gostujući napadač Dembo Darboe, ali je promašio loptu i nagazio veznjaka "modrih" po desnoj nozi. I to, kako se čini, dvaput.

Poljski sudac Paweł Raczkowski nije tu vidio penal iako su dinamovci odmah skočili, ali su ga iz VAR sobe zvali Tomas Kwiatkowski i Krzysztof Jakubik da to pogleda na monitoru. On je to učinio i vidio da se radi o penalu.

Bruno Petković primio se izvođenja i pogodio pod prečku. Bio mu je to jubilarni 20. gol za Dinamo u Europi i prvi ove godine. Zadnji je put zabio na gostovanju kod Chelseaja u Ligi prvaka.

- Apsolutno čist penal, nevjerojatno nesmotren start igrača Astane u situaciji gdje ti protivnički igrač ništa ne može napraviti. Pravi poklon Astane - rekao je bivši trener Dinama Nikola Jurčević u studijskoj emisiji Arenasporta.

Početkom nastavka Dinamo je dobio još jedan penal, ovaj put bez VAR intervencije. Nakon ubačaja s desne strane pao je Emreli nakon potezanja u šesnaestercu, loptu na drugoj stativi sam nije uspio glavom zakucati Martin Baturina, ali poljski sudac je naknadno pokazao na bijelu točku, a Petković opet pucao visoko, ovaj put lijevo, za 2-0.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pet minuta poslije pao je još jedan u mreži Kazahstanaca, opet iz prekida. Ovaj je put Marko Bulat iz slobodnjaka s 20-ak metara pogodio kroz živi zid i ponovio majstoriju koju je napravio u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka protiv AEK-a na istom stadionu.

Nije to bio kraj uzbuđenjima, u 78. minuti Kamo Hovhanisjan je pobjegao obrani domaćih na dodavanje Hrvata iz Astane Marina Tomasova i od stative pogodio suprotni kut za 3-1.

Sergej Jakirović napravio je dosta rošada u nastavku, a dvojica koja su ušla s klupe kreirala su četvrti gol u 86. minuti. Bogdan Mihajličenko ubacio je za Antonija Marina koji je glavom zakucao za 4-1.

Konačnih 5-1 u posljednjim sekundama nadoknade postavio je Tibor Halilović golom s 20-ak metara koji je prošao kroz ruke Josipu Čondriću. To mu je bio debi nakon što je stigao na Maksimir kao slobodan igrač.

U drugoj utakmici skupine Viktoria Plzen je teže od očekivanog svladala Ballkani 1-0 golom Lukaša Kalvacha u 73. minuti. U drugom kolu za tri tjedna "modri" gostuju na Kosovu, a Česi gostuju u Kazahstanu.