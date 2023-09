Pogledajte poklon Osijekova stopera i Kramin gol u Erevanu

Andrej Kramarić (32) povezao je dvije utakmice za hrvatsku reprezentaciju u kojima je zabio. Nakon Latvije, zapaprio je i Armeniji na gostovanju u ponedjeljak u kvalifikacijama za Euro. Igrala se rana faza utakmice, 13. minuta.

Luka Modrić izveo je korner, Joško Gvardiol na petercu promašio loptu koja se potom odbila od Stjope Mkrčjana, stopera Osijeka, i došla do Andreja Kramarića koji je neometan na drugoj stativi lagano poslao loptu u gol.

Francuska sudačka postava na čelu s Clementom Turpinom prvo je pokazala zaleđe, no usporena snimka otkrila je da Kramariću loptu nije dodao suigrač, nego Armenac, ali i da Andrej nije bio u zaleđu jer je kod bloka Modrićeva ubačaja zaspao Artak Dašjan kao čovjek najbliži gol-crti. Na intervenciju VAR sobe gol je priznat.

Napadaču Hoffenheima bio je to 26. gol u 87. nastupu u kockastom dresu. Još mu tri nedostaju do izjednačenja učinka Eduarda da Silve koji je to napravio u 64 utakmice. Na diobi drugog mjesta su Mario Mandžukić i Ivan Perišić s 33 gola, a daleko je na vrhu Davor Šuker s 45 golova.

