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FOTO: ATMOSFERA S DERBIJA

POGLEDAJTE POTOP U SPLITU Torcida je provocirala Boyse, a hajdukovci okrenuli Dinamo

HAJDUK - DINAMO 2-1 Nismo vas prije 40 godina stvorili da bi se ovako po tribini i ulici sramotili, poručili su sa sjevera navijači Hajduka rivalima iz Zagreba koji su na derbiju pokazali koreografiju IV. gardijske brigade. Beljo je u 21. donio vodstvo "modrima", okrenuli su McKenna autogolom u 24. i Bamba u 59. Na kraju utakmice potopljeni teren i nemogući uvjeti
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Nismo vas prije 40 godina stvorili da bi se ovako po tribini i ulici sramotili!, napisala je Torcida u drugom dijelu derbija Hajduk - Dinamo i tako, uz provokaciju, čestitala jubilarni rođendan Bad Blue Boysima. | Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Nismo vas prije 40 godina stvorili da bi se ovako po tribini i ulici sramotili!, napisala je Torcida u drugom dijelu derbija Hajduk - Dinamo i tako, uz provokaciju, čestitala jubilarni rođendan Bad Blue Boysima. | Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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