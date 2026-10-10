POGLEDAJTE POTOP U SPLITU Torcida je provocirala Boyse, a hajdukovci okrenuli Dinamo

HAJDUK - DINAMO 2-1 Nismo vas prije 40 godina stvorili da bi se ovako po tribini i ulici sramotili, poručili su sa sjevera navijači Hajduka rivalima iz Zagreba koji su na derbiju pokazali koreografiju IV. gardijske brigade. Beljo je u 21. donio vodstvo "modrima", okrenuli su McKenna autogolom u 24. i Bamba u 59. Na kraju utakmice potopljeni teren i nemogući uvjeti
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Nismo vas prije 40 godina stvorili da bi se ovako po tribini i ulici sramotili!, napisala je Torcida u drugom dijelu derbija Hajduk - Dinamo i tako, uz provokaciju, čestitala jubilarni rođendan Bad Blue Boysima.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Nismo vas prije 40 godina stvorili da bi se ovako po tribini i ulici sramotili!, napisala je Torcida u drugom dijelu derbija Hajduk - Dinamo i tako, uz provokaciju, čestitala jubilarni rođendan Bad Blue Boysima. |
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Nismo vas prije 40 godina stvorili da bi se ovako po tribini i ulici sramotili!, napisala je Torcida u drugom dijelu derbija Hajduk - Dinamo i tako, uz provokaciju, čestitala jubilarni rođendan Bad Blue Boysima.
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Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nebo je donekle izdržalo do kraja prvog poluvremena, a onda je krenuo biblijski potop. Do kraja utakmice plivalo je baš sve.
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Torcida je na početku utakmice priredila koreografiju s likom legendarnog pjevača Dine Dvornika iz bejzbolskih dana i natpisom "Ništa kontra Splita".
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Stadion zbog loše vremenske prognoze nije bio pun, skupilo se 24.974 gledatelja.
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Predsjednik Hajduka Ivan Bilić gledao je derbi u društvu kolege iz Dinama Zvonimira Bobana.
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Utakmica je zbog potopljenog terena prekinuta u 94. minuti, a nakon tri minute pregovora ipak je nastavljena.
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Bad Blue Boysi su sredinom prvog dijela izvjesili veliki transparent IV. gardijskoj brigadi.
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Hajduk je golom Bambe u 59. minuti okrenuo zaostatak 0-1 u 2-1.
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