Pogledajte preokret Osijeka i hat-trick Caktaša u 12 minuta

Do danas se samo jednom u povijesti HNL-a dogodila da jedna momčad preokrene zaostatak 0-3, bilo je to u prvoj sezoni 1992., a više od 30 godina trebalo je proći da se to ponovi.

Osijek je uzeo sva tri boda na gostovanju kod Rudeša, no nije baš naslućivalo na takav ishod nakon 39 minuta utakmice. U tim je trenucima Luka Pasariček zabio svoj drugi gol na utakmici, za 3-0, a kompletan stožer domaćih bio je u neviđenoj euforiji.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ramon Mierez je do kraja poluvremena smanjio glavom na 3-1, a presudan trenutak utakmice dogodio se u 76., kada je Stjepan Tomas ubacio u igru Miju Caktaša. Napadač Osijeka od 76. do 88. zabio je tri gola i - riješio utakmicu (4-3).

Zanimljivo, bio je to njegov treći 'hat-trick' u karijeri. Prvi je zabio, pogađate, Rudešu. Bilo je to 2019. u dresu Hajduka, dok je prošle sezone triput tresao mrežu Slaven Belupa.

Statistika Mije Caktaša protiv Rudeša