Hrvatska rukometna reprezentacija lavovski se borila u utakmici drugog kruga protiv Danske, ali svjetski prvaci bili su bolji (27-25). Poraz, nažalost, znači ispadanje s ovogodišnje kontinentalne smotre u Mađarskoj i Slovačkoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije navijača nakon Danske

Izabranicima Hrvoja Horvata još preostaju utakmice s Nizozemskom i Islandom za popravljanje ukupnog dojma i plasmana. Podrška s tribina u Budimpešti bila je fenomenalna, ali igrači su nakon poraza bili neutješni.

- Dali smo sve od sebe, pokušavali smo maksimalno s ovim kadrom koji smo imali. Samo mi znamo koliko nam je teško, što sve prolazimo u hotelu. Navijači su to znali nagraditi. Ovo je za mene kao mladog igrača baš lijepo. Zahvalni smo svima pred malim ekranima, ali i, naravno, ovima na tribinama. Nedostajalo je malo - rekao je mladi Mateo Maraš.

- Ne znam što reći. Ponosan sam kako smo se borili, išli smo na glavu. Ostavili smo srce na terenu, svaka čast mojoj momčadi. Pokazali smo karakter nakon onakve utakmice protiv Crne Gore. Nikako nismo uspijevali povesti. Dolazili bi na gol-dva, ali nije išlo - rezignirano je zaključio Ivan Martinović.

- Svi smo željeli nešto više, ali... Ovi momci koji su danas bili tu, dali su sto posto od sebe. Sitnice su odlučile. Imao sam promašaj kod -2, zeznuo sam to. Danci su igrali mudro, pametno, odlučili su da se neće puno trošiti u napadu. Mi smo se zaista morali puno kretati. Pokušali smo sve, golmani su dali sve od sebe, ali... - rekao je Marino Marić pa nastavio:

- Osjetili smo u prvom poluvremenu da ih možda imamo. Šteta, nije išlo. Presudile su nijanse. Sad smo vidjeli da njihova razina nije nešto nedokučivo. Bilo je predivno igrati pred 10.000 ljudi. Izgarali smo. Ispratili su nas navijači, hvala im od srca. Hvala i onima što su se nervirali uz televizore. Podbacili smo ovaj turnir, ali ovo je možda zvijezda vodilja za dalje. Optimist sam nakon ove utakmice.

Kristian Pilipović debitirao je za Hrvatsku. Ranije je branio za Austriju pa tri godine pauzirao od reprezentativnih obaveza. Sve kako bi mogao braniti za "kauboje".

- Emotivno najveća i najteža utakmica za mene. Ispunio mi se taj san. Vjerujem da će to sve biti bolje iz utakmice u utakmicu. Marić kaže da je optimist? Kad jedan takav igrač to kaže, onda to ima težinu. Gledajte, nema izgovora zbog situacije s koronom, ali siguran sam da će ova reprezentacija biti sve bolja - rekao je Pilipović pa podvukao:

- Najljepša utakmica u mojoj karijeri, navijači su bili čudesni. Ovo je bilo kao da smo igrali kod kuće.

Jedan od najboljih hrvatskih igrača i u ovoj je utakmici bio Tin Lučin.

- Ne znam zašto ovako nismo igrali protiv Crne Gore. Sad se možemo samo lupati po glavi. Ne znam je li problem bio termin utakmice, korona ili nešto treće. Taj stav bio je nedopustiv i Hrvatska nikad ne bi tako trebala izgledati - rekao je Lučin.