Korona virus, ozljede i brojni izostanci te katastrofalna utakmica protiv Crne Gore učinili su svoje. Hrvatski rukometaši oprostili su se od Europskog prvenstva remijem protiv Nizozemske (28-28).

Nizozemci su do sada pobjeđivali Mađarsku, Portugal i Crnu Goru. No, i njih je poharao korona virus. Nema nekoliko igrača i to se itekako osjetilo protiv Danske. I upravo su zbog toga 'kauboji' u utakmicu ušli kao favoriti.

Nakon poraza od Crne Gore i Danske, u prošlom kolu slavili smo protiv Islanda u infarktnoj završnici i došli do prve pobjede u drugom krugu. Slavili su i veselili se kao da su osvojili europsko zlato, ali bez obzira što nam ta pobjeda baš ništa nije značila, jer do petog mjesta nismo mogli, 'kauboji' su obranili hrvatsku čast i pokazali karakter.

Marin Šipić zabio je osam golova te je imao jednu asistenciju.

- Umor je vidljiv, ali dogovorili smo se to završiti s pobjedom. Nije ni nama ni njima utakmica bila bitna, ali moramo se pomiriti s ovim rezultatom. Mislim da je jako teško u jednom danu posložiti igrače kao što je to u dva tjedna. Tko god je došao borio se od prve do zadnje minute. Borili smo se, tužni smo jer smo htjeli otići s prvenstva s pobjedom. Jako čudno prvenstvo s puno zaraženih, ali možemo biti sretni jer imamo neke nove igrače koji su pokazali da mogu igrati na visokoj razini i da možemo na njih računati u budućnosti.- rekao Marin Šipić.

Igrač utakmice bio je sjajni Ivan Martinović koji je Nizozemcima utrpao 12 golova uz tri asistencije.

- Želim čestitati ekipi na trudu. Bila je jako teška utakmica. Nismo se stigli previše odmoriti. Znali smo da su brzi i da imaju dobar prolaz i agresivnu obranu. Dosta smo gubili u prvom poluvremenu, ali nismo se predali. Svaka čast i njima sto su na kraju zabili gol. Pohvalio bih sve i stožer jer tko god da je došao dao je sve od sebe. Nismo imali puno vremena da napravimo kemiju u obrani i to se nekad vidjelo na terenu. Sretan sam što nas ima dosta mladih igrača i puno smo naučili te to trebamo pokazati i na sljedećim prvenstvima- kazao je Ivan Martinović

HRVATSKA - NIZOZEMSKA 28-28 (13-15)

Budimpešta. Multifunkcionalna Arena. Suci: Mirza Kurtagić i Mattias Wetterwik (Švedska).