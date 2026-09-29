Pogledajte reakciju Seville kad je Bilić uveo u igru Luku Modrića

Nije igrao za Sevillu, nego za rivala Real Madrid, ali je svejedno ostavio dubok trag u španjolskom nogometu i ljudi ga cijene i u Andaluziji. Vidjelo se to još i tijekom zagrijavanja na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan za utakmicu Španjolske i Hrvatske (4-1), kad su ga službene osobe molile za fotografiju, a on im ljubazno izlazio ususret.

🤪Locura con MODRIC en el césped del Sánchez-Pizjuán



📸Todo el mundo le pide fotos pic.twitter.com/UNglM2rgtl — Diario AS (@diarioas) September 29, 2026

Pa ipak, prava reakcija tribina, oko 44.000 navijača, uslijedila je u 81. minuti kad je Luka Modrić ušao u igru umjesto Petra Sučića. Ustali su se dakako hrvatski navijači, ali i Španjolci i zapljeskali našem maestru. Učinio je to čak i španjolski izbornik Luis de la Fuente.

- Luka, Luka - orilo se stadionom.

Video Modrićeva ulaska u igru u Sevilli pogledajte OVDJE.

Ovacije je u tekstu na Diario Asu zazvao urednik Tomas Roncero.

"Ne poznajem nikoga u svijetu ovog blagoslovljenog sporta tko ima išta protiv Modrića. Ako volite ovaj sport, možete mu se samo diviti, bez klupske odanosti ili stranačke pristranosti. Modrić je najbolji vezni igrač u povijesti nogometa, a njegova statistika i nasljeđe to dokazuju. Gospodin s loptom i bez nje. Uzor budućim generacijama. Dobitnik Zlatne lopte koji je nikada nije trebao tražiti. Pizjuán bi ga večeras trebao nagraditi. Lukita to zaslužuje."

I dobio ih je.