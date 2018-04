Pogledajte s kakvom je nogom Mandžukić igrao protiv Intera!

Juventus je u nevjerojatnoj završnici u najvećem talijanskom derbiju, 'derby della Italia', pobijedio Inter na San Siru 3-2 i prvom prvenstvenom pobjedom u gostima kod najvećeg rivala nakon pune tri godine došao je korak do naslova.

No 'scudetto' se za Juve do 87. minute kad je gubio činio kilometrima daleko. Luda završnica u 'crno-bijelom' stilu sve je okrenula. Stara dama tri kola prije kraja ima četiri boda više od Napolija koji danas gostuje kod Fiorentine.

Navijači Juventusa slave Douglasa Costu, Juana Cuadrada i Gonzala Higuaina koji je utrpao Interu u 89. minuti za pobjedu, ali slave i ratnika Marija Mandžukića koji je gotovo sat vremena igrao protiv Intera s ovakvom nogom.

