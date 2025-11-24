Pogledajte 30 sekundi čarolije Messija: Miami prvi put u finalu

Lionel Messi još jednom je pokazao zašto ga nogometni svijet smatra jednim od najvećih svih vremena. U spektakularnoj predstavi na TQL stadionu, Inter Miami je u nedjelju deklasirao Cincinnati 4-0 i tako osigurao prvo povijesno finale Istočne konferencije MLS-a. Argentinski čarobnjak bio je nezaustavljiv, sudjelujući u sva četiri gola svoje momčadi. Messi je načeo mrežu domaćina, a zatim upisao tri asistencije, čime je postavio novi rekord MLS doigravanja s ukupno 12 doprinosa golovima (šest golova i šest asistencija).

Utakmica je započela oprezno s obje strane, no genijalnost kapetana Miamija brzo je došla do izražaja. Iako je u prethodna tri susreta protiv Cincinnatija bio bez učinka, taj je niz prekinuo već u 19. minuti. Mladi Mateo Silvetti poslao je precizan centaršut, a Messi je glavom zabio gol za vodstvo 1-0. Bio je to njegov 11. gol u posljednjih sedam utakmica.

Domaćini su pokušavali uzvratiti, imali su nekoliko prilika preko Evandera i Kevina Denkeyja, ali obrana Miamija i golman Rocco Rios Novo bili su na visini zadatka. U drugom poluvremenu uslijedio je pravi potop Cincinnatija.

- Ponosan sam na to kako je momčad igrala na vrlo, vrlo teškom terenu i protiv iznimno čvrstog protivnika - rekao je trener Miamija Javier Mascherano nakon utakmice i dodao:

- Od prve minute nismo kalkulirali. Išli smo po pobjedu i bili svoji. Igrači su danas odigrali praktički savršenu utakmicu.

Deset minuta nakon početka drugog dijela, Messi je uzvratio uslugu Silvettiju. Pronašao je 19-godišnjaka na lijevoj strani kaznenog prostora, a ovaj je preciznim udarcem povisio na 2-0. Trener Mascherano napravio je hrabar potez ostavivši Luisa Suareza na klupi nakon suspenzije koju je Urugvajac zaradio u prošloj utakmici protiv Nashvillea. Umjesto njega, priliku su dobili mlađi igrači koji su je objeručke prihvatili.

Nakon što je Silvetti zabio, na scenu je stupio Tadeo Allende. U 62. minuti Messi je provukao loptu kroz obranu domaćina do Allendea koji je mirno povisio na 3-0. Samo 12 minuta kasnije, ista kombinacija ponovno je bila kobna za Cincinnati. Messi je još jednom asistirao, a Allende drugim golom postavio konačnih 4-0.

- Teška noć za kraj sezone. Svaka čast Miamiju, bili su bolji večeras. Ispričavam se navijačima zbog ovakvog kraja, razočaravajuće je, ali moramo preuzeti odgovornost - izjavio je trener Cincinnatija Pat Noonan.

Ovom pobjedom Inter Miami nastavlja svoj put prema MLS kupu. U finalu Istočne konferencije, koje je na rasporedu u subotu, 29. studenog, ugostit će New York City FC. Njujorčani su u drugom polufinalu iznenadili Philadelphiju Union pobijedivši 1-0.

Pobjednik tog dvoboja plasirat će se u finale MLS kupa koje se igra 6. prosinca. S obzirom na formu u kojoj se nalaze Messi i društvo, Miami izgleda kao glavni favorit za podizanje trofeja, a navijači na Floridi s nestrpljenjem iščekuju sljedeći spektakl. Luis Suarez, koji je ušao u igru tek u 76. minuti, bit će dodatni adut Mascherana u borbi za naslov prvaka konferencije.