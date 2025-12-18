Pogledajte što radi junak PSG-a uoči raspucavanja s bijele točke

Paris Saint-Germain pobijedio je Flamengo u finalu Interkontinentalnog kupa boljim izvođenjem jedanaesteraca, a junak Parižana je golman Matvey Safonov (26) koji je obranio čak četiri jedanaesterca. Na mrežama je osvanuo zanimljiv detalj o njegovoj pripremi za raspucavanje.

Naime, Safonova su snimili kako na klupi uoči raspucavanja razgovora s članom stručnog stožera PSG-a i čita instrukcije koje je dobio i prekrio ručnikom. Obranio je četiri od pet jedanaesteraca.

Radi se o golmanu kojeg je PSG doveo u ljeto 2024. iz Krasnodara i platio 20 milijuna eura, ali nije se nametnuo kao prva opcija. Lani je bio rezerva Donnarummi, dok je ove sezone prvi golman Parižana Lucas Chevalier.

Safonov je za PSG branio 21 utakmicu, a prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura.