Obavijesti

Sport

Komentari 0
OBRANIO 4 JEDANAESTERCA

Pogledajte što radi junak PSG-a uoči raspucavanja s bijele točke

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte što radi junak PSG-a uoči raspucavanja s bijele točke
2
Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS

Safonova je PSG doveo u ljeto 2024. iz Krasnodara i platio 20 milijuna eura, ali nije se nametnuo kao prva opcija. Lani je bio rezerva Donnarummi, dok je ove sezone prvi golman Parižana Lucas Chevalier

Paris Saint-Germain pobijedio je Flamengo u finalu Interkontinentalnog kupa boljim izvođenjem jedanaesteraca, a junak Parižana je golman Matvey Safonov (26) koji je obranio čak četiri jedanaesterca. Na mrežama je osvanuo zanimljiv detalj o njegovoj pripremi za raspucavanje. 

Naime, Safonova su snimili kako na klupi uoči raspucavanja razgovora s članom stručnog stožera PSG-a i čita instrukcije koje je dobio i prekrio ručnikom. Obranio je četiri od pet jedanaesteraca. 

Radi se o golmanu kojeg je PSG doveo u ljeto 2024. iz Krasnodara i platio 20 milijuna eura, ali nije se nametnuo kao prva opcija. Lani je bio rezerva Donnarummi, dok je ove sezone prvi golman Parižana Lucas Chevalier. 

Safonov je za PSG branio 21 utakmicu, a prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom
ONA GA TUŽILA

FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom

Alexis Mac Allister nogometaš je Liverpoola, a 2022. godine je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru. Na terenu je sjajan, a van njega nestašan. Dugogodišnju partnericu varao je s njezinom prijateljicom
Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka
SASTANAK S GARCIJOM

Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka

Andy Bara je bio na ručku s trenerom Hajduka Gonzalom Garciom (42) oko čije bi se karijere trebao početi brinuti. A predstavnici agencije Niagara donijeli su ponude za transfer i Niki Siguru (22)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025