Obavijesti

Sport

Komentari 1
VIDEO: TAJNO ORUŽJE

Pogledajte što radi Kuzmanović uoči ključnih 30 minuta na Euru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte što radi Kuzmanović uoči ključnih 30 minuta na Euru
Foto: RTL/screenshot

Dominik Kuzmanović inhalira tekućinu tijekom pauze na Europskom prvenstvu. Radi se o balzamu koji poboljšava protočnost dišnih putova

Admiral

Dominika Kuzmanovića uoči početka drugog poluvremena utakmice Hrvatske i Mađarske u Malmöu režiser prijenosa uhvatio je kako po dresu kapa tekućinu i potom je inhalira.

Foto: RTL/screenshot

Radi se o balzamu ili ulju koji sportašima pomaže da prošire dišne putove i time naravno pruže bolju izvedbu na utakmici.

POGLEDAJTE VIDEO:

To nije ništa neobično u svijetu rukometa, hrvatski rukometaši, ali i druge reprezentacije i ranije su je koristile na velikim natjecanjima.

@homeofhandball Pre-game mysteries 🛸🧐 #ehfeuro2024 #handball #håndbold ♬ legendary ahh sound - ☆Tumpula☆

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026