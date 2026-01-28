Dominik Kuzmanović inhalira tekućinu tijekom pauze na Europskom prvenstvu. Radi se o balzamu koji poboljšava protočnost dišnih putova
Pogledajte što radi Kuzmanović uoči ključnih 30 minuta na Euru
Dominika Kuzmanovića uoči početka drugog poluvremena utakmice Hrvatske i Mađarske u Malmöu režiser prijenosa uhvatio je kako po dresu kapa tekućinu i potom je inhalira.
Radi se o balzamu ili ulju koji sportašima pomaže da prošire dišne putove i time naravno pruže bolju izvedbu na utakmici.
To nije ništa neobično u svijetu rukometa, hrvatski rukometaši, ali i druge reprezentacije i ranije su je koristile na velikim natjecanjima.
