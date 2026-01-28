Pogledajte što radi Kuzmanović uoči ključnih 30 minuta na Euru

Dominika Kuzmanovića uoči početka drugog poluvremena utakmice Hrvatske i Mađarske u Malmöu režiser prijenosa uhvatio je kako po dresu kapa tekućinu i potom je inhalira.

Foto: RTL/screenshot

Radi se o balzamu ili ulju koji sportašima pomaže da prošire dišne putove i time naravno pruže bolju izvedbu na utakmici.

To nije ništa neobično u svijetu rukometa, hrvatski rukometaši, ali i druge reprezentacije i ranije su je koristile na velikim natjecanjima.