VAR kontroverza u nadoknadi: Pogledajte sve golove u ludoj utakmici Istre 1961 i Lokomotive

Fantastičnu utakmicu u Puli na samom otvaranju HNL-a, na 65. rođendan Istre 1961, odigrali su domaćini s Lokomotivom na vrućih 30-ak stupnjeva Celzijusa, ali i u vrlo visokom ritmu pred 2015 gledatelja. Lokosi su slavili 3-2 u fantastičnoj utakmici.

Počelo je prvijencem Grka Anathasiosa Triantafylloua, koji je nedavno stigao u lokose iz Volosa, nakon loše reakcije domaće obrane. Igrala se 26. minuta.

Izjednačio je Emil Frederiksen u 30. minuti, koji je bez oklijevanja pospremio povratnu loptu mladog asa Nika Škafara Žužića od stative.

Činilo se kako će Istra na odmor s vodstvom jer je već u 34. Škafar Žužić zabio s 20-ak metara, ali mu je VAR, koji je djelomično bio izvan funkcije, poništio gol zbog zaleđa Frederiksena, odnosno njegova utjecaja na vidokrug golmana lokosa. A onda je, u 42. minuti, uslijedila kazna na drugoj strani i gotovo jednak gol Crnogorca Dušana Vukovića.

Frederiksen je sjajnu večer okrunio drugim golom za koje velike zasluge može pripisati raspoloženom Ivanu Šaraniću. Posavec je njegov udarac odbio ravno na noge Dancu koji ju je samo trebao pospremiti u prazan gol, a VAR je potvrdio kako zaleđa nije bilo.

I kad se činilo da utakmica ide prema remiju, u 90. minuti Marko Pajač izveo je korner, a na drugoj stativi Ivan Katić glavom ugurao loptu preko linije, odlučio je Patrik Pavlešić nakon dugog pregleda i uz asistenciju Marija Zebeca iz VAR sobe.

U pitanju je bilo i je li lopta prešla crtu (nedvojbeno jest), je li Katićev suigrač Triantafyllou dodirnuo loptu glavom na petercu odnosno je li bilo novog "slučaja Matanović" kao na SP-u, ali i i je li Grk u nastavku ometao golmana Istre Franka Kolića. Suci su nakon dužeg vijećanja utvrdili da zaleđa nema, završilo je 3-2 za goste.