Pogledajte transparent kojim je Torcida odala počast herojima

Utakmica Gorice i Hajduka u Velikoj Gorici, kojom je otvoreno 11. kolo HNL-a, imala je poseban trenutak na tribinama. Torcida je u prvom poluvremenu razvila veliki transparent posvećen dvojici heroja Domovinskog rata - Andriji Matijašu Pauku i Blagi Zadri. Poruka je glasila: "Vi ste zapalili iskru, a mi čuvamo plamen slobode. Andrija Matijaš Pauk, Blago Zadro". Navijači su uz poruku skandiranjem odali počast poginulim ratnim zapovjednicima.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Navijači su time još jednom podsjetili na ulogu heroja koji su u najtežim trenucima stvarali temelje hrvatske slobode. Nedavno su se odražavala i obljetnice smrti dvojice heroja. Zadro je poginuo 16. listopada 1991. u Vukovaru, a Pauk 9. listopada 1995. u BiH, tijekom akcije kod Mrkonjić Grada.

Na travnjaku su Splićani poveli golom Zvonimira Šarlije u četvrtoj minuti na asistenciju Šimuna Hrgovića.

