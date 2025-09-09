Pogledajte tučnjavu gledatelja na Maksimiru usred utakmice protiv Crne Gore. Sijevale šake

Većinski lijepu atmosferu pred oko 20.000 navijača na Maksimiru u ponedjeljak, na utakmici Hrvatske i Crne Gore (4-0), zasjenili su neki incidenti poput bacanja baklji na sjevernoj tribini, sramotnog uzvikivanja "ubij Srbina", ali i međusobne tučnjave domaćih navijača, ili barem onih koji sebe smatraju navijačima. Takvih scena godinama nije bilo na dvobojima "vatrenih", ali usijanim glavama je, eto, palo na pamet da tako rješavaju nesuglasice.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Do sukoba je došlo na sektoru sjever gore dok je spiker upozoravao navijače da ne bacaju pirotehniku na travnjak. Vidi se kako se skupina gledatelja u crnom sukobljava s neklicinom drugih. Prema jednoj verziji događaja, do izgreda je došlo jer se dijelu navijača nije svidjelo što su pjevali Bad Blue Boysi. Iz udruge "Mi Hrvati" poručili su za 24sata da oni nisu sudjelovali u sukobu.

Kako god, incident očito nije bio bezazlen jer se taj dio gledališta ekspresno isprazno, među gledatelja je uletjela i policija, sve je potrajalo neko vrijeme prije nego što se skupina navijača odjevena u crno razbježala.

