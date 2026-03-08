Pogledajte vatromet Boysa nakon pobjede protiv Hajduka

Dinamo se na poljudskom travnjaku osladio okusom pobjede u derbiju protiv Hajduka (1-3), a veliko slavlje uslijedilo je i nakon utakmice. Bad Blue Boysi ispucali su vatromet u blizini Poljuda, prenosi tportal.

Nedaleko stadiona su Dinamovi navijači odlučili na taj način obilježiti pobjedu koja ih je približila naslovu prvaka Hrvatske. Vatromet pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Dinamo se ovom pobjedom odvojio na 10 bodova prednosti ispred Hajduka, a do kraja prvenstva je još 11 kola.