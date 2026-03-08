Podsjetimo, Dinamo se ovom pobjedom odvojio na 10 bodova prednosti ispred Hajduka, a do kraja prvenstva je još 11 kola
PROSLAVILI POBJEDU
Pogledajte vatromet Boysa nakon pobjede protiv Hajduka
Dinamo se na poljudskom travnjaku osladio okusom pobjede u derbiju protiv Hajduka (1-3), a veliko slavlje uslijedilo je i nakon utakmice. Bad Blue Boysi ispucali su vatromet u blizini Poljuda, prenosi tportal.
Nedaleko stadiona su Dinamovi navijači odlučili na taj način obilježiti pobjedu koja ih je približila naslovu prvaka Hrvatske. Vatromet pogledajte OVDJE
