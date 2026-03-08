Obavijesti

PROSLAVILI POBJEDU

Pogledajte vatromet Boysa nakon pobjede protiv Hajduka

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 7 min
Split: Bakljada na tribinama tijekom utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, Dinamo se ovom pobjedom odvojio na 10 bodova prednosti ispred Hajduka, a do kraja prvenstva je još 11 kola

Admiral

Dinamo se na poljudskom travnjaku osladio okusom pobjede u derbiju protiv Hajduka (1-3), a veliko slavlje uslijedilo je i nakon utakmice. Bad Blue Boysi ispucali su vatromet u blizini Poljuda, prenosi tportal.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
125
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nedaleko stadiona su Dinamovi navijači odlučili na taj način obilježiti pobjedu koja ih je približila naslovu prvaka Hrvatske. Vatromet pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Dinamo se ovom pobjedom odvojio na 10 bodova prednosti ispred Hajduka, a do kraja prvenstva je još 11 kola. 

