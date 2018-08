Pogodilo ga: Murray ridao suze nakon pobjede u Washingtonu

Britanac Andy Murray uspio je povezati tri pobjede na ATP turniru u Washingtonu nakon povratka na tour poslije velikih problema s kukom. U osmini finala je ponovno u tri teška seta slavio protiv Rumunja Mariusa Copila 6-7, 6-3 i 7-6 te izborio četvrtfinale.

Koliko je teško sportašima kada se zbog ozljeda ili nekih drugih razloga ne mogu baviti sportom, pokazuje njegova reakcija nakon meča. Murray je nakon trećeg iscrpljujućeg meča briznuo u plač, koji je trajao više od minute.

No words, @andy_murray.



Just thanks for your emotions... 😍🙏#CitiOpen pic.twitter.com/w89E3sCzJg