Pogodio je tri zadnja svjetska prvaka, a sad je dao predikciju za SP 2026. Evo tko će osvojiti

Dok se svijet sjeća hobotnice Paula koja je nepogrešivo predviđala ishode na Svjetskom prvenstvu 2010. godine, na scenu je stupio novi prorok, ovoga puta iz svijeta financija. Njemački ekonomist Joachim Klement nadmašio je slavnog mekušca svojim složenim prognostičkim modelom, kojim je sa stopostotnom točnošću predvidio pobjednike posljednja tri Svjetska prvenstva.

Njegova formula prvo je 2014. godine proglasila Njemačku prvakom, zatim Francusku 2018. te na koncu i Argentinu u Katru 2022. godine. S obzirom na takav niz, njegova najnovija prognoza za turnir 2026. izazvala je golemu pozornost, a ona glasi da će Nizozemska postati novi svjetski prvak.

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Iznenadni favorit s teškim putem do vrha

Odabir Nizozemske iznenadio je mnoge, uključujući i samog Klementa. Reprezentacija koja je tri puta gubila u finalima Svjetskih prvenstava (1974., 1978. i 2010.) nikada nije podigla najprestižniji nogometni trofej. Trenutačno sedma na Fifinoj ljestvici, a prema kladionicama tek osmi favorit, Nizozemska se ne čini kao najočitiji izbor.

Klementov model predviđa da će 'oranje' imati iznimno težak put do slave. U nokaut fazi morali bi svladati Maroko i Kanadu, a zatim u četvrtfinalu jednog od glavnih favorita, Francusku. U polufinalu bi ih čekala Španjolska, da bi u konačnom obračunu za naslov prvaka snage odmjerili s Portugalom.

Foto: Piroschka Van De Wouw

​- Bio sam pomalo iznenađen kada je moj model izbacio Nizozemsku kao pobjednika. Pogotovo s obzirom na to da simulacija pokazuje da Nizozemska ima vrlo, vrlo težak put do finala. Francuska bi vjerojatno pobijedila Nizozemsku jer je jedna od najboljih momčadi na svijetu, no u bilo kojem danu, u bilo kojoj utakmici, sreća igra važnu ulogu. Zapravo, oko 50 posto ishoda ovisi o sreći.

Kako funkcionira Klementov model?

Ono što Klementovu formulu čini posebnom jest to što se ne oslanja isključivo na sportske pokazatelje. Njegov vlasnički ekonometrijski model mjeri pet ključnih faktora za uspjeh jedne momčadi. Prvi je bruto domaći proizvod po stanovniku, jer država mora biti dovoljno bogata da ulaže u infrastrukturu poput terena i akademija. Ipak, Klement upozorava da preveliko bogatstvo može biti i kontraproduktivno jer djeca mogu odabrati druge sportove ili videoigre.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Drugi faktor je broj stanovnika, koji osigurava veći bazen talenata, ali samo ako je nogomet duboko ukorijenjen u nacionalnoj sportskoj kulturi. Važna je i prosječna temperatura u zemlji, jer previsoke ili preniske temperature otežavaju igranje nogometa, a idealnom se smatra ona od 14 stupnjeva Celzijevih, kakvu imaju zemlje južne Europe i Južne Amerike. Posljednja dva faktora su pozicija na Fifinoj ljestvici, kao pokazatelj kvalitete i forme, te prednost domaćeg terena.

Foto: Leonhard Simon

Sve je počelo kao šala

Ironično, Klement je svoj model stvorio s potpuno suprotnom namjerom: htio je ismijati vlastitu profesiju i pokazati aroganciju ekonomista koji vjeruju da mogu predvidjeti apsolutno sve.

​- Prije dvanaest godina, kada sam počeo s ovim, mislio sam da je to lijep način da pokažem koliko su ekonomisti puni sebe. Krenulo je užasno po zlu - rekao je kroz smijeh.

​- Kad sam to napravio za Svjetsko prvenstvo 2014., predvidio sam Njemačku kao pobjednika i Njemačka je pobijedila. Onda sam to ponovio kako bih pokazao da je to bila samo slučajnost, i opet sam pogodio, pa i treći put.

Foto: Albert Gea

Njegov neočekivani uspjeh donio mu je status zvijezde, posebno u zemljama kojima je prognozirao trijumf. Zbog posljednje prognoze postao je iznimno popularan u Nizozemskoj, zemlji u koju rado odlazi na odmor. Ipak, svjestan je pritiska i potencijalnih posljedica. Njegovi kolege u investicijskoj banci Panmure Liberum već su uložili novac na pobjedu Nizozemske.

​- Ako Nizozemska ispadne, mislim da ću sljedeći dan morati raditi od kuće. To što sam bio u pravu tri puta zaredom ne znači da imam čarobnu kristalnu kuglu.

*uz korištenje AI-ja.